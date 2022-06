Pol Espargaró abandonará Honda y regresará a KTM

La firma Honda, que, por vez primera, en los últimos 633 grandes premios, es decir, desde Jarama-1982, no ha sido capaz de colocar a ninguno de sus cuatro pilotos oficiales (Stefan Bradl, Pol Espargaró, Àlex Márquez y Takaaki Nakagami) entre los 15 primeros de un gran premio, en esta ocasión el de Alemania, celebrado este domingo, en Sachsenring, ante 95.514 apasionados aficionados, aún no ha decidido qué dos parejas de pilotos tendrá la próxima temporada, aunque es seguro, no solo porque es su gran campeón sino porque tiene contrato en vigor, que uno de ellos seguirá siendo Marc Márquez, ahora recuperándose de su cuarta intervención en el brazo, húmero y hombro derecho.

'Polyccio' cambia de aires Lo que sí es seguro, no solo porque los responsables japoneses de Honda no quieren que siga aunque, oficialmente, todavía no se lo han comunicado, es que Pol Espargaró, piloto de la firma alada durante los dos últimos años (2021 y 2022), dos podios en 25 carreras, no continuará en la estructura del equipo oficial Repsol Honda. ‘Polyccio’ ha llegado ya a un principio de acuerdo, que algunas fuentes consideran ya firma, definitivo, con la marca austriaca KTM, con quien el piloto de Granollers ya corrió del 2017 al 2020 en MotoGP. Pese a que Alberto Puig, director deportivo del equipo japonés, ha explicado por activa y por pasiva que “este año nos vamos a tomar nuestro tiempo antes de anunciar los pilotos que tendremos la próxima temporada”, lo cierto es que en el equipo alada ya dan por perdido al pequeño de los Espargaró, de 31 años, pese a que consideran que no es el único culpable de sus malos resultados, ya que la moto no está a la altura de la Yamaha, Suzuki y, mucho menos, de la Ducati y Aprilia. Equipo 'satélite' El entorno de Pol Espargaró, consultado por El Periódico de Catalunya, ha reconocido que las conversaciones con KTM, que, en principio, ya tiene completada su pareja oficial con el australiano Jack Miller, recién anunciado, y el surafricano Brad Binder, actualmente quinto del Mundial de MotoGP, eso sí, a 90 puntos del líder Fabio Quartararo (Yamaha), están muy avanzadas y, aunque aún no han firmado documento alguno, todo parece indicar que se cerrarán en los próximos días. Insisto, en Honda dan por perdido a ‘Polyccio’ y, sí, lo creen ya en KTM, que lo colocará en su equipo satélite, el Tech3 KTM Factory Racing, donde ahora están los dos ‘rookies’ ascendidos desde Moto2, el campeón del mundo del pasado año, el australiano Remy Gardner, y el español Raúl Fernández. Es más que probable, que el contrato que ‘Polyccio’, que cumple su temporada nº 17 en el Mundial, arranque a KTM tenga, como condición imprescindible, contar con la misma moto ‘oficial’ que Miller y Binder, es decir, con la KTM 2023 y no con motos 2022 mejoradas.