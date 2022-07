Alicante otorgará a Pedro Ferrándiz la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad, a título póstumo. El equipo de gobierno ha propuesto a todos los grupos políticos que componen la corporación municipal que se unan a esta iniciativa y suscriban una declaración institucional conjunta que permita aprobar en el próximo Pleno del Ayuntamiento el inicio del expediente para la concesión de este reconocimiento conforme al Reglamento de Honores y Distinciones. El Ayuntamiento ya concedió una calle a Pedro Ferrándiz bajo el mandado de Gabriel Echávarri.

De esta forma, Alicante se sumará a las muestras de reconocimiento de esta figura fundamental del baloncesto alicantino, nacional e internacional cuyo nombre ya preside el recinto de referencia del baloncesto alicantino, el Centro de Tecnificación desde enero de 2014, después de conocerse su fallecimiento este jueves, “por su dilatada y exitosa trayectoria deportiva, por su calidad humana y por haber influido, con su vida profesional de forma notable a prestigiar, enaltecer e incrementar los valores de la ciudad de Alicante”.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya manifestó este jueves momentos después de darse a conocer su muerte, que “Pedro Ferrándiz deja huérfano al baloncesto español”, destacando que “su legando humano y deportivo es eterno”. Barcala, en otro acto este viernes, ha resaltado que Pedro Ferrándiz ha sido una de las principales figuras del baloncesto español de todos los tiempos, una persona que revolucionó el baloncesto, no solo consiguiendo un palmarés que hasta día de hoy se encuentra insuperado, sino porque siendo alicantino contribuyó a que el baloncesto en Alicante y en España tomara la dimensión que tiene hoy en día".

Luis Barcala ha anunciado también que el Ayuntamiento de Alicante se sumará al homenaje del Real Madrid, después de recordar que Alicante ya ha tenido distintos reconocimientos a la figura de Pedro Ferrándiz a lo largo de su vida, poniendo su nombre a una calle, además de al mayor pabellón de la ciudad, el Centro de Tecnificación, donde juega el Lucentum. Además, fue pregonero de las Fiestas de Hogueras de San Juan en 2003.

Salón de la Fama

El alicantino Pedro Ferrándiz, fue uno de los entrenadores españoles de baloncesto de los años 60 y 70 más laureados, miembro del Hall of Fame y una de las figuras más destacadas del baloncesto español. Tuvo una dilatada y exitosa carrera en el Real Madrid, entrenando también a la Selección española.

Pedro nació en Alicante el 20 de noviembre de 1928 y siendo entrenador del Real Madrid llegó a conseguir nada menos que 12 Ligas Españolas, 11 Copas de España y 4 Copas de Europa, poseyendo el récord de ser el entrenador que ha conseguido más Ligas españolas y más Copas de España. Por si ello fuese poco, fue siete veces campeón del Torneo de Navidad y tres veces subcampeón de Europa.

Pedro además fue el entrenador Nacional de Baloncesto Nº1 en su promoción en el año 1951 y el primer profesor de Baloncesto del Instituto Nacional de Educación Física (INEF), así como el fundador y primer Presidente de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto. Fue autor de la "autocanasta", que obligó a la FIBA a cambiar un artículo del Reglamento.

En marzo de 2007 fue elegido para figurar en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, el Salón de la Fama del Baloncesto sito en Springfield, Estados Unidos. En septiembre de 2009 fue elegido para figurar en el Salón de la Fama de la FIBA, sito en Alcobendas, Madrid.

En enero de 2014, el pabellón polideportivo de Alicante conocido hasta entonces únicamente como Centro de Tecnificación, donde juega el Lucentum Alicante, pasó a llamarse Pabellón Pedro Ferrándiz en su honor por ser el único alicantino en el Salón de la Fama del Baloncesto, y uno de los dos únicos españoles, junto a Antonio Díaz-Miguel.

El 27 de febrero de 2017 fue nombrado socio de honor del Real Madrid Club de Fútbol, la más alta distinción entregada por el club a un aficionado por su labor para con el club durante su trayectoria y en octubre de 2021 fue incluido como entrenador en el Hall of Fame del Baloncesto Español en la promoción de 2019.

Pedro Ferrándiz falleció el este 7 de julio a sus 93 años de edad en su ciudad natal, en Alicante. En la declaración, además de recoger toda su trayectoria profesional se manifiesta que “con él, se va una figura indispensable, sin la que nada de lo que es hoy el baloncesto español se entendería. Un ‘revolucionario’ de humildes orígenes que se inventó a sí mismo y que convirtió al Real Madrid en un equipo de leyenda. Pedro cambió para siempre la historia de la canasta nacional. Pedro se caracterizaba como entrenador por aplicar disciplina, pero basándose siempre en la entrega y el compromiso. Sin saber inglés se aventuró a EEUU en busca de americanos que transformaron para siempre, no sólo su equipo, incluso el baloncesto español. En 1961, en Filadelfia, robó a Hightower, «la primera superestrella americana que llegó a Europa», a los Globetrotters. Un año después, encontró a Clifford Luyk en Nueva York... Acudió a Minnesota en 1967 y se trajo a un tímido rubio que al principio no las metía, leyenda blanca después, Wayne Brabender”.

En la declaración institucional también se señala que “más allá de los vestuarios, Pedro, en lo personal, era extraordinario. Logró hacer una familia en el Real Madrid que entrenaba, invitando a los jugadores a comer y a disfrutar de su propia casa”. “En el Madrid no existe nada que no sea vencer y ganar títulos. Todo lo demás es secundario. Ya puedes jugar como los ángeles, pero si no ganas…”, esa frase definía su espíritu ganador.

“Pedro posee una enorme lista de distinciones tanto deportivas como civiles, además de su dilatada y exitosa trayectoria deportiva, y por todo ello, el Ayuntamiento de Alicante quiere otorgarle, por ser más que merecido, a título póstumo, la distinción de Hijo Predilecto de Alicante, y por reunir, sobremanera, los requisitos establecidos en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Alicante por haber influido, con su vida profesional, social y personal de forma notable, a prestigiar, enaltecer e incrementar los valores de la ciudad de Alicante” resume finalmente la declaración.