El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Emirates) se impuso ayer en el 77 Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, una carrera de 196,5 kilómetros de recorrido salpicado de subidas cuyo tramo decisivo, con las subidas al Vivero y Pike Bidea, ambas de Segunda, se superará en la primera etapa del Tour de Francia 2023.

Aunque el mayor aliciente de una carrera vizcaína claramente a más en los últimos años es la subida final al muro de Arkotxa, un repecho de 800 metros con tramos de hasta un 14% de desnivel que suele decidir el ganador.

En esa cuesta, Ayuso, de 19 años y la gran esperanza del ciclismo español para el futuro a corto y medio plazo, impuso por centímetros su fortaleza en un cuarteto cabecero en el que derrotó al italiano Andrea Piccolo (Dronne Hopper), al holandés Wilco Kerderman (BORA) y al francés Valentin Ferron (Total Energies).

Ya desde la salida, los corredores de los equipos más modestos buscaron la escapada que les diera protagonismo en la carrera. La fuga se formó en torno al kilómetro 10, cuando se marcharon cuatro corredores por delante. En nada se les unieron otros cinco. Los nueve rodaron en cabeza más de 100 kilómetros, con más de tres minutos y medio de ventaja antes de ser cazados a 57 de meta.

Ya entonces empezó a trabajar el Emirates en favor del prometedor Ayuso. La fuga de otros tres modestos la cazó Rui Costa, para seguir dando continuidad al trabajo del equipo del vencedor final. A este le marcó Alex Aranburu (Movistar) y se formó un grupo de siete del que contraatacaron Kelderman y Piccolo. En la cima de Pike Bidea, a 15 kilómetros de meta, llegaron Kelderman y Piccolo con medio minuto de ventaja y en las duras rampas salió a por ellos Ayuso, claramente la baza del ambicioso Emirates.

El dúo coronó por delante con unos segundos de ventaja sobre el perseguidor, pero el pelotón que había quedado en cabeza de 14 corredores también lo hizo muy cerca. Ese grupo, con Alejandro Valverde y Aranburu como bazas del Movistar, no se entendió, y se desorganizó. Kelderman y Piccolo perseveraron y Ayuso, al que se le añadió Ferron a 8 kilómetros de meta, también se mantuvo en una pelea que no parecía darle muchas opciones.

Sin embargo, la llegada del francés le dio al xabienc aire y ayuda para cazar a la pareja delantera a 6 kilómetros de meta, justo cuando Piccolo pareció tener problemas mecánicos.

El cuarteto llegó por delante al muro de Arkotxa, en el que Ayuso impuso su fuerza terminal en subida para premiar de la mejor manera posible el trabajo del Emirates y alimentar la ilusión que tiene puesta en el corredor de Xàbia, que de este modo estrenaba su palmarés como profesional en su primera temporada completa entre la élite.

«Es mi primera victoria como profesional y no creo que la olvide nunca. Simplemente es felicidad pura», dijo Ayuso en meta con una sonrisa que no le impedía reconocer que había «tenido que sufrir mucho». «El equipo me ha ayudado en todo. Han cerrado el hueco y en la última subida sabía que tenía que ir a tope desde abajo para intentar pillar y así ha sido», reconoció el ganador.

«La última subida la he hecho a tope, como una cronoescalada, porque estaban los dos corredores por delante y sabía que tenía que intentar atraparles porque si no luego me iba a costar mucho en el llano. No he podido hacerlo en la subida y he tenido que sufrir mucho para llegar a ellos. Estoy contento de haberlo conseguido», finalizó un exultante Ayuso tras estrenar su palmarés.