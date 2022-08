El saltador alicantino Eusebio Cáceres ha conseguido este lunes su clasificación para la final de longitud del Campeonato de Europa, que se está celebrando en Múnich (Alemania). El atleta de Onil ha logrado la tercera mejor marca de la ronda de clasificación, que también superó el otro representante español, el madrileño Héctor Santos, por solo un centímetro superior a la nota de corte.

Cáceres, que afronta su quinto Europeo, solo realizó un salto de 7.93 metros, una marca que le aseguró el pase a la gran final y que hizo que no arriesgase, descartando realizar el segundo y tercer intente. Ese registro fue el tercero mejor de toda la ronda de clasificación en la que destacó el sueco Thobias Montler (8.06) y el griego Miltiadis Tentoglou (7.94).

"La clasificación fue bastante bien pese a que el día estaba un poco perro. Los vientos eran bastante malos. No entiendo muy bien la decisión de no cambiar los fosos porque no habrá marcas buenas. Tuve buenas sensaciones, el pie me aguantó bien, y conforme estaba el día con ese salto, sabiendo que vengo un poco límite, decidí parar", confesó el atleta alicantino tras obtener el pase a la final.

Este martes, Cáceres intentará conseguir una medalla que pueda poner el broche a su brillante carrera después de haber sido cuarto en los pasado Juegos Olímpicos de Tokio.

Por su parte, el madrileño Héctor Santos, debutante en un Europeo absoluto al aire libre, comenzó su concurso con un nulo. En el segundo salto hizo 7.51 y en el tercero 7.75, un registro que supuso el décimo mejor de la ronda de clasificación.

"Las sensaciones han sido mejores que la marca. El primer salto caí lejos, fue nulo y vinieron los fantasmas de Eugene, pero sabía que tenía un salto en las piernas. En el tercero fui a asegurar, busqué tiempo en el aire, y estoy contento. Mañana empezamos todos de cero y me voy sabiendo que las sensaciones han sido mejores de lo esperado", apuntó Santos.

Bronce por equipos femeninos en Maratón

Por otro lado, la selección española de maratón femenino, integrada por Marta Galimany, Elena Loyo, Irene Pelayo y Laura Méndez, ha logrado la medalla de plata en el Europeo de Múnich en una carrera que ganó, a nivel individual, la polaca Aleksandra Lisowska, y por equipos las alemanas.

Marta Galimany, que llegó con la decimocuarta mejor marca de las participantes y en el puesto 48 del ránking europeo, realizó, a sus 36 años, una buena carrera y fue la primera española en atravesar la meta con un tiempo de 2h31:14, a 2:39 de la ganadora individual, Aleksandra Lisowska.

En el maratón masculino, el español de origen magrebí Ayad Lamdassem se tuvo que conformar con la sexta plaza, tras perder el ritmo de cabeza en los dos últimos kilómetros.