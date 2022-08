El «saltamontes de Onil» no pudo conseguir su sueño de conseguir una medalla en una de sus últimas grandes competiciones, como han sido los Campeonatos de Europa de Múnich. Eusebio Cáceres se tuvo que conformar, otra vez y ya van cinco, con la cuarta posición y volvió a quedarse a las puerta del podio, como ya le sucedió en los pasado Juegos Olímpicos de Tokio.

Si en Japón voló hasta los ocho metros y 18 centímetros y le faltaron solo tres más para conseguir la ansiada medalla; ayer en Alemania no pudo superar los ocho metros y se quedó en 7,98 a escasos ocho del podio.

En su quinto Europeo, Cáceres, mermado por las molestias físicas, comenzó su concurso en la final con 7,87 metros, un salto que no mejoró hasta el quinto, en el que se fue hasta los 7,98, que no fueron suficientes para acceder al podio. El sexto fue nulo, lo que no le impidió mejorar su quinta posición. La victoria correspondió al gran favorito, el

Eusebio Cáceres, que accedió a la final de longitud del Europeo de Múnich con la tercera mejor marca de la ronda de clasificación, finalizó cuarto con un mejor salto de 7.98 metros, en una prueba que dominó el gran favorito, el vigente campeón olímpico, el griego Miltiadis Tentoglou, que revalidó el título continental de hace cuatro años, con un espectacular salto de 8.52, una marca inalcanzable para el británico Jacob Fincham-Dukes y el sueco Thobias Monler, segundo y tercero, respectivamente, ambos con 8.06.

El madrileño Héctor Santos, debutante en un Europeo absoluto al aire libre, llegó a la final con el décimo mejor registro de la ronda de clasificación con 7.75. Esa marca la superó en la final, llegando hasta los 7.82 metros, quedando séptimo lugar.

Cáceres no terminó contento con su actuación, ya que no es la primera vez que el atleta de colivenco se resigna a quedarse con la «medalla de chocolate» en una gran competición. El «saltamontes de Onil» ya había cuarto tanto en el Mundial de 2013 como en los Europeos de 2014 y 2019 bajo techo. Al saltador alicantino se le resiste, una vez más, el podio en un campeonato europeo, en los que nunca ha logrado medalla.

Prolífica carrera

Aún así, Eusebio Cáceres tiene que estar más que satisfecho con su prolífica carrera deportiva. Acumula nueve plazas de finalista en grandes competiciones. Algo que está al alcance de muy pocos atletas.

Este año fue octavo en el Mundial de Eugene (Estado Unidos), ahora ha sido cuarto en el Europeo de Múnich y se colgó la medalla de oro en los campeonatos Iberomericanos celebrados en La Nucía.

El colivenco tendrá que analizar su condición física y analizar con su entrenador el futuro. Va a ser complicado que vuelva a repetir en una gran competición, por su trayectoria es para aplaudir y elogiar.