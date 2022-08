Despierto, perseverante, convincente sin levantar la voz y abierto de mente. Conciliador en un universo de egos afilados y opiniones irreconciliables, se ha acostumbrado a los recelos que suscitan en la vieja Europa quienes, como él, parecen más listos que el resto. Salvador Martí (Alicante, 1978) tuvo una intuición hace cinco años y hoy, a un solo escalón de LaLiga, está más cerca que nunca de materializarla.

¿Es el año de la verdad para el Intercity?

Todos los años han sido importantes, cada temporada hemos ido creciendo y ascendiendo de categoría para poder llegar al fútbol profesional. El club se crea desde el primer día con ese objetivo. Ahora estamos a un solo escalón de ese objetivo. Y sí, podríamos decir que este año es el más importante.

¿Qué destacaría de la plantilla que se ha conformado?

Creo que todos los años hemos tenido la suerte de tener grandes plantillas. No obstante, esta temporada creo que hemos dado un paso más. Tenemos, mínimo, dos jugadores por puesto que pueden ser titulares. Hay mucha competencia en todos los puestos. La competencia es buena porque hace que ningún jugador se acomode.

¿Le incomoda o le satisface que se hable del Intercity como claro favorito al ascenso?

Me satisface, sin lugar a duda. Nuestro objetivo siempre es ese. No entiendo jugar una competición donde el objetivo no sea ganarla. Luego, el fútbol pone a cada uno en su sitio. Pero nos gusta jugar con esa presión.

¿Ha demostrado este Intercity que la entidad está por encima de las personas?

Por supuesto. El club está por encima de todos. Incluso por encima de mí. Soy el primero que no me quiero perpetuar en el cargo. Deberá llegar savia nueva con ambiciones renovadas en algún momento.

¿De qué se siente más orgulloso como fundador del club más allá de la salida a Bolsa?

De haber cumplido todos los hitos que nos marcamos en la hoja de ruta. De ver que el escudo y colores que creamos desde cero representan a la ciudad y a la provincia por España. Es un privilegio que Intercity sea uno de los representantes de la provincia por el país. Llevamos esa bandera con orgullo.

¿Le molestó que Quique Hernández tildara de payasada que el club se marcara como objetivo el ascenso a Segunda en su primer año en la tercera categoría nacional?

Quique es amigo mío y un entendedor de fútbol. Pero cuando hace cinco años dijimos lo que íbamos a hacer, también decían muchos que era una payasada… y lo hicimos. Salimos a bolsa, y 4 ascensos en 5 años. Esto es Intercity, pensamos que soñando en grande pueden suceder cosas grandes.

¿Es demasiada presión de buenas a primeras o una forma de entender la vida?

Quizás es una forma de entender la vida. Siempre he preferido ponerme objetivos ambiciosos, si los conseguimos, genial; y si no, a lo único que no le tenemos miedo es al fracaso. Miedo solo tenemos a ponernos objetivos fáciles.

¿Cómo visualiza el curso del Intercity?

Estoy seguro de que será un año complicado, con llantos y alegrías. Pero hay un grupo humano tremendo. Y tienen las mismas o mayores ambiciones que las mías.

Según su experiencia, ¿qué factores se repiten siempre en el éxito deportivo?

Creo que buenos jugadores ganan partidos, pero buenos jugadores con un buen ambiente ganan campeonatos. Gran parte de esa culpa la tiene el vestuario. Es difícil que un jugador llegue a un equipo sin historia y en poco tiempo se sienta parte de él. Nuestro vestuario siempre ha sido una gran familia. Y eso siempre suma puntos.

¿Creyó alguna vez, tras el ascenso de su equipo, que Hércules e Intercity se debían de haber unido? ¿Se planteó alguna vez en serio? ¿Era realmente una opción plausible?

Claro que lo pensé, y sigo pensando que sería una buena opción deportiva para la ciudad. Bajo una marca fuerte, toda una ciudad unida para hacer un club sostenible en Primera División. Y no solo en fútbol. Hay ejemplos de admirar como el Alavés, que tiene fútbol y básquet. La unión es la fuerza para la ciudad. Alicante necesita un equipo en Primera División y un proyecto que nos una a todos, no que nos separe. Siempre estaré atento a lo que pueda ser bueno para el deporte de élite en la ciudad.

¿Alicante se ha portado bien con el Intercity?

Nosotros no pensamos qué puede hacer la ciudad por nosotros, sino qué podemos hacer por la ciudad. El llenar un estadio y el cariño de la gente se gana partido a partido y temporada a temporada haciendo las cosas bien. Vamos por el camino correcto. Estamos felices de estar en Alicante y ser alicantinos.

El Intercity es un ejemplo de...

De que desde cero se puede conseguir todo. Que se puede financiar un club y hacerlo crecer con la ayuda de todos, y no con la de una sola persona. Creo que ese es el futuro del fútbol.