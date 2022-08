Un golazo de Raúl Alcaina dio el primer triunfo de la temporada al Alcoyano en su debut liguero en Las Gaunas frente a la SD Logroñés. El equipo de Vicente Parras, que jugó completamente de color naranja, mostró una muy buena imagen para comenzar la temporada sumando tres puntos. Supo sufrir cuando tocó y también supo aprovechar las debilidades del rival para llevarse el partido por la mínima. Su fortaleza defensiva también fue determinante en muchos tramos.

El Logroñés salió muy enchufado en los minutos iniciales, sorprendiendo a un Alcoyano que no terminaba de encontrar su sitio en el terreno de juego. Sin embargo, el conjunto de Parras dio un serio aviso de su clara intención de buscar la victoria cuando, a los tres minutos de juego, Agüero, en un lanzamiento directo de falta, obligó a Jero a intervenir para enviar a córner y evitar el gol visitante en la ocasión más clara hasta ese momento.

El Alcoyano se mostraba muy seguro atrás, pero Samanés, que estaba generando mucho peligro por la zona derecha del ataque local, puso en apuros a Bañuz con un fuerte disparo que fue rechazado a córner en el minuto 10.

Poco más ofreció una primera parte en la que el dominio terminó siendo alterno, y en la que las defensas estuvieron muy acertadas ante las internadas de los rivales en ataque.

El comienzo de la segunda mitad fue parecido al del partido. El Logroñés se mostró más incisivo y peligroso en sus decisiones ofensivas, aunque sin generar ocasiones claras de gol. Pero el Alcoyano todavía tenía guardado un as en la manga que no tardó en utilizar. Un as con nombre y apellidos, llamado Raúl Alcaina, que en el minuto 62 logró cambiar el rumbo del partido. Hasta ese momento, la segunda parte estaba dominada por el equipo de Raúl Llona, pero una genialidad del futbolista del Alcoyano cambió el destino. Se marchó de tres jugadores contrarios hasta llegar al área, donde hizo una picadita para batir a Jero y poner el 0-1 en el marcador. Un gol que, además de adelantar a su equipo, destacó por su belleza y sirvió para que se convirtiera en el mejor instante del partido.

A raíz de ese momento, se produjeron varias ocasiones de peligro a favor del conjunto de Vicente Parras, que aprovechó el desconcierto del equipo local para hacerse con el dominio y buscar de forma clara el 2-0 que sirviera de sentencia al enfrentamiento.

Mal tuvo que ver las cosas el técnico del Logroñés, Llona, que, en tan solo diez minutos, agotó todos los cambios de su equipo en busca de la reacción. Y sí, le sentaron bien esos cambios al Logroñés, que comenzó a poner toda la carne en el asador y a generar serio agobio a la zaga alcoyana. Supo aguantar muy bien el equipo de Parras las embestidas locales, hasta que el partido se volvió a equilibrar.

Los ataques se producían de forma continua y simultánea para uno y otro equipo. Los de Logroño ansiaban el empate y los de Alcoy optaban por mantener el balón en la zona defensiva de su rival sin renunciar al ataque, lo que provocó que se produjera un toma y daca hasta el final que no sirvió para cambiar el marcador y sí para que el Alcoyano confirmara su primer triunfo de la temporada.

En definitiva, los jugadores de Vicente Parras mostraron una buena conjunción y preparación y supieron ser mejores que su rival. En la próxima jornada recibirán en El Collao al Barcelona Atlétic.

FICHA TÉCNICA

SD LOGROÑÉS: Jero, Monroy (Gexan, 64), Paredes, Caneda, Víctor Ruiz, Emilio (Borja, 69), Sarriegi (Ribeiro, 69), Samanés, Diego, Fran Sota (Unzueta, 58) y Silvente (Madrazo, 58).

CD ALCOYANO: Bañuz, Álvaro Vega, Raúl Alcaina (Armental, 86), Juanan (Primi, 86), Raúl González (Rubio, 78), Agüero (Fran Miranda, 78), Varela, Lillo, Pablo Carbonell, Alcaina e Imanol.

ÁRBITRO: Calderiña Pavón. Mostró tarjetas amarillas, por el Logroñés, a Samanés y por el Alcoyano a Álvaro Vega y Raúl Alcaina.

GOL: 0-1, minuto 62, Raúl Alcaina.

ESTADIO: Las Gaunas