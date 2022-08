El Valencia se encuentra en una recta final de mercado de fichajes frenética. A la salida de Guedes le debería seguir la de Maxi Gómez y probablemente la de Manu Vallejo. El uruguayo será sustituido por su compatriota Edinson Cavani, cuyo fichaje por el club de Mestalla está al caer. El jugador llega esta misma mañana a València.

Todas las partes implicadas en la negociación eran optimistas y la operación podría cerrarse en breve. Su nuevo contrato como blanquinegro le espera después del esfuerzo que está haciendo Peter Lim durante los últimos días. Las diferencias surgidas con las condiciones deportivas del segundo año de contrato se han encarrilado y el delantero uruguayo firmará por dos temporadas fijas (hasta el 30 de junio de 2024) con un salario por encima de los dos millones de euros netos.

Gennaro Gattuso está siendo pieza clave y le espera con los brazos abiertos. El técnico ha hecho mucha fuerza para la incorporación del uruguayo y está convencido de que la operación llegará a buen puerto como dejó claro en sala de prensa. El Valencia siempre fue el equipo mejor posicionado para fichar al charrúa por delante de la Real Sociedad, el descartado Niza y un Villarreal que nunca acabó por mover ficha.

Adiós a Maxi Gómez

Se aproximan cambios en la delantera del Valencia. El fichaje inminente de Edinson ha provocado que se agilice la salida de Maxi Gómez. El delantero (que cobra 5,4 millones brutos) está más cerca del traspaso al Fenerbahçe. Hay oferta y puede haber acuerdo por 6 millones por el 75 por ciento de sus derechos en una operación con variables según objetivos deportivos. Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas. Así lo quería Cavani. El ex del United siempre defendió la idea de no coincidir con Maxi en el Valencia para no convertirse en un obstáculo de cara a sus aspiraciones de Mundial.

Además del traspaso de Maxi, el club también trabaja en la salida de Manu Vallejo. De producirse su marcha, el club tratará de incorporar otro delantero. En cualquier caso, la permanencia de Marcos André no es del todo segura, aunque en estos momentos apunta a quedarse en Mestalla.

Bryan Gil, cerrado al "99%"

Y falta Bryan Gil. El acuerdo es total con el Tottenham y con el extremo, como confirmó Gattuso. Solo falta que los ingleses encuentren a su sustituto. "Bryan lo hemos cerrado, el Tottenham nos ha dicho que al está 90-99%. Llevamos dos o tres días esperándolo", aseguró.