El Alcoyano no pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo en el inicio liguero de esta temporada. Se le cruzó en esta segunda jornada el Barcelona Athlètic, equipo que se le atragantó y no fue capaz de encontrar el camino, no solo del gol, sino tampoco de dominar el partido y de tener opciones de ganar. El encuentro fue tan igualado, que el empate sin goles se puede considerar justo. Hasta los dos equipos parecieron conformarse con ese marcador al final del partido.

La primera parte mostró un periodo largo de partido lento y cansino, con mucho juego en el centro del campo y escasas llegadas peligrosas a las áreas. Un primer tiempo marcado por la máxima igualdad que reinó en El Collao, aunque con algunos destellos de calidad por parte de los dos equipos que lograban animar un poco a la afición. En el minuto 32 llegó uno de esos destellos cuando Juanan tuvo la ocasión de romper la igualdad al hacerse con un balón dentro del área, escorado hacia el lado derecho según la posición de ataque alcoyana, pero su remate se marchó por encima de la portería. Desde ese momento y hasta el final del primer periodo, al que se llegó sin goles, no hubo nada más destacable. Igual comenzó el partido tras el descanso. Hubo que esperar cuatro minutos para presenciar la primera ocasión de esa segunda parte. Esta vez fue el filial azulgrana el que puso el susto en el cuerpo a los aficionados locales, cuando Roberto ganó la espalda a los centrales y remató dentro del área ante la presencia de Bañuz, pero el balón se marchó fuera por muy poco. La respuesta alcoyana llegó en el minuto 56 con un fuerte y peligroso disparo de Imanol que tuvo que atajar en dos tiempos y con apuros el guardameta Arnau Tenas. Comenzaba así el partido a animarse, pero los planes se torcieron para Vicente Parras cuando en el minuto 63 Imanol tuvo que marcharse por lesión. Se vio el técnico obligado a hacer un cambio no previsto, al menos en ese momento, para dar entrada a Koke Sáiz. El partido volvió a caer en intensidad en ese periodo, hasta llegados al tramo final en el que volvió a animarse. Ambos equipos metieron una pizca más de velocidad para buscar sorprender en los minutos finales, y casi lo consiguió el Barça con un chut de Álex Carbonell que se marchó lamiendo el travesaño. El árbitro añadió cinco minutos debido a los muchos parones que tuvo el encuentro. Y en el último segundo de ese tiempo extra, el Alcoyano pidió penalti. No lo vio así el colegiado que señaló el final del partido para enfado de la afición local que tuvo que conformarse con el empate a cero. FICHA TÉCNICA ALCOYANO: Bañuz, Álvaro Vega, Raúl, Fran Miranda, Juanan, Agüero (Soler, 56’), Fran Valera (Raúl González, 56’), Lillo, Pablo Carbonell, Alcaina (Rubio, 56’) e Imanol. BARCELONA B: Arnau Tenas, Chadi Riad, Marc Casadó (Fuentes, 66’), Roberto (Víctor Barberá, 83’), Estanis (Luismi Cruz, 66’), Nuñez, Txus Alba, Álex Carbonell, Pelayo (Diounkou, 76’), Valle y Llias Akhomach (Fabio, 76’). GOLES: No hubo. ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez Hernández (colegio madrileño). Amonestó a Alcaina, Chadi Riad y Víctor Barberá. ESTADIO: El Collao.