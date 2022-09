El Alcoyano espera prolongar este domingo (20 horas) la racha y lograr la victoria frente al Barça B que situaría a los de Vicente Parras en una posición privilegiada en la clasificación de cara a futuras jornadas tras saldar con triunfo el estreno liguero de la pasada jornada en Las Gaunas frente a la SD Logroñés (0-1).

Sin embargo, el sábado visita El Collao un rival que no trae muy buenos recuerdos a la afición del Alcoyano puesto que el filial azulgrana se llevó la victoria en sus dos últimas visitas.

Hace dos temporadas, el Barça B de García Pimienta venció 1-2 y la pasada campaña los de Sergi Barjuan ganaron por 1-2. Precisamente, en la víspera, Vicente Parras recordó que hace dos cursos el filial azulgrana presentó un once "más físico" en busca de esa victoria que al final consiguieron.

El técnico del Alcoyano ha reconocido que la victoria en el estreno liguero "nos ha venido genial para que el equipo coja confianza, aunque es verdad que en algunas cuestiones me gustaría que estuviéramos más evolucionados".

La principal novedad es la inclusión en la convocatoria del centrocampista Sergio Moyita, uno de los fichajes importantes en el mercado estival y que en pretemporada no jugó ningún minuto por lesión. "Tiene muchas opciones y para nosotros es un jugador clave", explicó el técnico.

En caso de que el centrocampista andaluz acabara entrando en la convocatoria no sería para jugar de inicio y gozaría de unos minutos en la segunda parte. Aunque el técnico no ha querido pronunciarse, lo más probable es que no haya cambios en la alineación con respecto a los que jugaron de inicio en Las Gaunas.

El posible once puede estar integrado por: Miguel Bañuz, bajo palos; Lillo, Raúl González, Álvaro Vega y Pablo Carbonell, en defensa; Agüero, Imanol, Juanan y Fran Varela, en el centro del campo; Raúl Alcaina y Raúl, en ataque.