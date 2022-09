Visita de La Nucía a tierras numantinas en un duelo donde los de César Ferrando buscaba reencontrarse con el camino del gol. Enfrente, un Numancia que sin ser capaz aún de cogerle el pulso a la categoría, logró ayer su primera victoria en la nueva categoría. La urgencia local hizo que estos fueran quien dieran un paso adelante a la hora de manejar el esférico en los primeros compases del encuentro, con un primer disparo entre los tres palos que Carrillo ejecutó para los sorianos.

Esperaba atrás una Nucía que no se encontraba cómodo a la hora de darle salida al juego, algo que el Numancia aprovechó para botar un córner que David González conectó desviado. La Nucía quiso ir quitándose de encima la presión local, pero su rival, mucho más entonado, seguía percutiendo sobre área alicantina.

Valens intervenía en dos nuevas llegadas locales, primero en un cabezazo de Mario Barco y otra que Isma desde la frontal mandó a manos de este. Acuciado atrás, La Nucía achacaba una y otra vez las constantes llegadas locales, la de Jaume Pol, que con apuros el meta mandaba a córner, y la que David González de nuevo dispuso obligando al meta a volver a actuar para evitar el tanto.

Negro panorama se presentaba para los alicantinos, que resistían el acoso local y que apenas habían dispuesto de un par de disparos de Ismael y Jorge, testimoniales. A base de insistencia, el Numancia acabó atisbando puerta en un remate de David González ante el que está vez nada pudo hacer el meta nuciero. Diez minutos restaban para el descanso, donde ni unos ni otros fueron ya certeros sobre las áreas y el encuentro consumió dicho periodo con el gol local que dejaba de cara el partido para los castellanos.

Tras el descanso, no cambió el panorama respecto al primer tiempo, los locales no daban por bueno el solitario gol y no escatimaron intención alguna de ir en busca de aumentar la ventaja. Cinco minutos tardó el Numancia en volver a pisar área alicantina, tras una llegada de Bonaldo que se zafó bien y ejecutó un golpeo que topó ante la defensa visitante.

Se fue equilibrando algo la posesión pero nunca llegó a sentirse cómoda una Nucía que sigue teniendo problemas a la hora de generar arriba peligro sobre el área rival. Quien volvió a encontrar el camino del gol que a La Nucia se le resiste fue el Numancia para colocar el segundo, tras un disparo de Carrillo que acabó camino del córner. Este lo botaron los locales con certeza al corazón del área, donde el exherculano Fernando Román solventó dicho balón con un testarazo a la red de Valens.

Las bajas pasan factura al conjunto de César Ferrando en un encuentro bastante gris de los hombres de Ferrando

Cuesta arriba el partido para La Nucía. Estos, con más ímpetu que ideas, intentaron buscar el área de un Numancia sólido que apenas concedió ocasiones atrás, más allá de la de que en doble remate gozaron los alicantinos, aunque topando en ambas acciones con la defensa local. La última bala visitante para meterse en el encuentro la tuvo Ismael en un buen disparo que Gil solventó bien. Manejaron el tramo final del encuentro los locales gracias a su solvencia defensiva atrás y a la creciente ansiedad visitante de cara a la portería. Los puntos quedaron en poder de un Numancia que suma su primer triunfo liguero en la quinta jornada y deja La Nucia pasando por un bache de goles y acosado por las lesiones de futbolistas importantes como Álex Salto, que estará más de tres meses sin poder jugar.