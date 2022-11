A sus 28 años, Cristian Herrera afronta su cuarta temporada en el Intercity.Acumula dos ascensos y busca un tercero, aunque esta temporada las cosas se han complicado para el Intercity. El delantero catalán cumplió el pasado domingo 100 partidos con la camiseta negra, una cifra que la ha celebrado con sus compañeros tras el entrenamiento. «Es un orgullo, estoy muy feliz de llegar a esta cifra, son unos cuantos años en un mismo club . Hoy en día es difícil asentarse en un proyecto y año tras año dar un buen rendimiento», señaló el jugador. «Desde que llegué aquí me van bien las cosas, en este proyecto me he sentido muy identificado con las personas del club. Desde que me llamó Salva me interesé por un club casi desconocido y hoy en día hemos conseguido que nos conozcan a nivel nacional en muy poco tiempo y esto es muy difícil. Me siento parte de este trabajo que se ha hecho y de este reconocimiento que tenemos y eso me lo llevaré para siempre», añade Cristian Herrera, que recuerda los mejores momentos de estos 100 partidos: «Recuerdo que se paró todo por la pandemia y cuando arrancamos conseguimos dos ascensos consecutivos. Son los mayores logros que puede conseguir un jugador ya sea un campeonato, ascensos...También me llevo que todas las temporadas he sido el máximo goleador del equipo y eso también es un reconocimiento personal que me enorgullece. Incrementar esa cifra lo más posible significa que seguiré en el club más tiempo y es lo que quiero, seguir haciendo grande el proyecto, que creo que vamos por buen camino».

Punto agridulce para el Intercity (2-2) El delantero del Intercity también habló de la irregularidad de este año. «Los que llevamos más tiempo en el club hemos estado mal acostumbrados a encarrilar muchos éxitos, pero hoy en día en el fútbol cada partido es un mundo, para sacarlo adelante tienes que trabajar mucho. Estamos en una categoría que es complicada con muchos equipos con el mismo objetivo que nosotros, con mucha historia y trabajo detrás y creo que tenemos que encontrar esa regularidad que nos haga creer en nosotros de verdad, sabemos que tenemos las cualidades para estar arriba y solo nos falta ese puntito de regularidad en los partidos para posicionarnos ahí en una buena zona que nos haga sacar esa confianza que hay que tener», concluyó.