La Nucía volvió a sumar un punto y enlaza cuatro partidos seguidos sin perder, aunque tres han sido empates. Además, el conjunto alicantino continúa invicto en el estadio Camilo Cano tras empatar sin goles ante el Real Murcia, y avanza en su objetivo de alcanzar la permanencia.

El partido estuvo muy igualado y el reparto de puntos se puede considerar justo, si bien hubo un posible gol fantasma que no se otorgó al equipo visitante en la ocasión más clara del partido, y un posible penalti que reclamaron los locales y que tampoco concedió el árbitro.

César Ferrando repitió el mismo once titular que la semana anterior ganó al Sabadell y no le salió mal. Esta vez se tuvo que conformar con el empate, pero mostró un alto nivel y estuvo a la altura en todo momento de un rival que pelea por los puestos de play off de ascenso.

Por su parte, el Real Murcia mostró hasta cinco cambios con respecto al partido anterior en el que cayó derrotado ante el Osasuna B.

Los primeros minutos de partido transcurrieron con mucha igualdad y con ausencia de ocasiones de gol, aunque sí hubo acercamientos variados a ambas áreas, especialmente a balón parado. En el minuto 34 se produjo la primera ocasión clara de gol en un centro desde la derecha de La Nucía que despejó Alberto para que Mariano no llegara a rematar.

La primera mitad terminó sin mucho que destacar, puesto que casi todo el juego se canalizaba en el centro del campo y en las zonas de tres cuartos, pero las defensas siempre se anticipaban a los ataques. Tras el descanso nada cambió. El partido continuó en la misma dinámica y la igualdad entre ambos conjuntos hacía presagiar un empate sin goles al final del partido, como así sucedió.

Sin embargo, la oportunidad de gol más clara del partido a punto estuvo de cambiarlo todo. Llegó a los 51 minutos a favor del Real Murcia. Y cómo no, tuvo que ser a balón parado en un encuentro en el que los remates a puerta casi brillaban por su ausencia. En esa ocasión, Pablo Ganet ejecutó un lanzamiento de falta que fue despejado por el portero local en última instancia, junto a la cruceta, en un posible gol fantasma, ya que algunas imágenes recogidas por aficionados mostraban que el balón pudo haber traspasado la línea.

Las ocasiones continuaron siendo escasas hasta el final de partido, pero sí hubo un paso adelante por parte de los dos equipos que hizo que se jugara a un ritmo más movido y atractivo para los aficionados. Así, Javi Martín estuvo a punto de llegar a un centro lateral y en el minuto 88 los locales reclamaron un posible penalti que el árbitro tampoco señaló.

Por su parte, los murcianos lo intentaron con un disparo de Dani Vega desde la frontal que se marchó alto. Al final, el reparto de puntos contentó a los dos equipos, y es que el partido no dio para más. Tras la jornada de parón en la liga del próximo fin de semana por la disputa de la Copa, La Nucía volverá a la competición regular el fin de semana del 20 de noviembre para enfrentarse fuera de casa al Amorebieta, en su lucha por salir de los puestos de descenso.