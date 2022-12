"España no hizo los deberes. Luis Enrique le dijo a sus jugadores que practiquen penaltis 1000 veces. No salió según lo planeado en su tanda con Marruecos". Ese es el comentario que acompaña a la imagen del meme con el que la BBC se cachondeó hace un par de días en Instagram de la eliminación de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar y que no ha hecho demasiado gracia a algunos aficionados de La Roja.

En la imagen publicada por el servicio público de radio y televisión del Reino Unido se ve al ya exentrenador del combinado nacional como si fuera un profesor en una clase, ante una pizarra que pide practicar mil lanzamientos desde el punto fatídico. En el meme aparecen como alumnos Dani Olmo y Álvaro Morata, precisamente dos jugadores que no fallaron puesto que ni siquiera estaban entre los elegidos para la tanda. View this post on Instagram A post shared by BBC (@bbc) "Qué graciosos son los ingleses, a ver cuánto duráis", apunta un hincha español en los comentarios de esa polémica publicación. "Nunca he visto a ningún medio español burlándose de cualquier equipo británico cuando pierde. ¡Qué mal gusto! ¿Qué estás celebrando exactamente?", se pregunta otra usuaria, mientras que otros devuelven el "golpe": "Inglaterra no hizo sus deberes desde 1966". Y es que desde que ganó su único Mundial ese año, Inglaterra ha superado los cuartos de final solo dos veces, en 1990 y 2018.