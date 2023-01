Los números son mágicos. Cambiar de cifra en el calendario tiene un aire de ritual, de nuevo comienzo, de propósitos de año nuevo y proyectos por estrenar. En el mundo del deporte, la magia de los números tiene un peso especial en los dorsales que los jugadores llevan en la equipación, que llegan a convertirse prácticamente en una marca comercial (el 7 de Raúl o de Ronaldo, el 8 de Iniesta, el 10 de Messi…). Y en el baloncesto, el 23, uno de los números primos más famosos, es el guarismo por excelencia, al ser el dorsal del mejor jugador de la historia. Efectivamente, el eterno escolta de los Chicago Bulls convirtió el 23 en inmortal, y jugadores como LeBron James no dudan en portarlo en honor a su ídolo, Michael Jordan, como ya hiciera en el Real Madrid David Beckham.

En el Pedro Ferrándiz, el 23 ha sido propiedad de Txemi Urtasun o Devin Schmidt, pero ahora está vacante (Nikola Rakocevic porta el 22 y Sean McDonnell el 24; Voronin lleva el 32, un 23 al revés). Para el HLA Alicante el 23 no será entonces un dorsal determinante esta temporada, pero sí puede ser un año que marque un punto de inflexión respecto al agridulce final de temporada que dejó 2022. El primer partido del año nos espera este sábado en casa frente al líder de la competición, el recién descendido de ACB Morabanc Andorra, que lleva varias jornadas en un duelo sin cuartel con Zunder Palencia, ambos empatados a puntos y sin que ninguno de ellos haya perdido un solo partido en las últimas ocho jornadas. El Lucentum despidió el año con victoria y quiere mantener la racha gracias a ese plus que siempre da jugar en el Centro de Tecnificación. Lo recuerda bien Rafa Luz, que regresa a Alicante once años después de haber vestido la camiseta lucentina con el 5 a la espalda, que ahora continúa luciendo con los colores de Andorra a las órdenes de Natxo Lezcano. Quien sí porta el 23 es su pívot, Felipe Dos Anjos, uno de los jugadores más destacados del conjunto visitante.

Ojalá el 23, el número por excelencia del baloncesto, sea un año mágico para el HLA Alicante. Jugar los playoff es el objetivo, en un ambiente de fiesta que vuelva a llenar las gradas del Pedro Ferrándiz como hemos visto en las grandes ocasiones. Y llegar de la mejor manera posible al 24, el número de otro de los grandes: el de Kobe Bryant.