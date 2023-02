Aplauso unánime, sincero, sentido. Abrazo amable, generoso, sobradamente merecido. Pedro Ferrándiz (Alicante, 1928-2022) recibió ayer en el Teatro Principal el homenaje del que le privó en su momento la propagación del covid, el tributo emotivo de una ciudad, la suya, y el del club al que entregó toda su genialidad, el Real Madrid, que forjó buena parte de su grandeza continental como referencia del baloncesto europeo gracias al empeño del entrenador que nació y creció enfrente de la playa del Postiguet.

Con la platea llena, varias generaciones de aficionados al basket honraron la figura de un talento «irrepetible», que fue el adjetivo que más se pronunció en cada uno de los discursos de agradecimiento brindado a la memoria del técnico más laureado de la historia de la entidad blanca.

Lolo Sainz, Juan Antonio Corbalán, Cristobal Rodríguez y el gran Emiliano revelaron cómo se forjó la autocanasta que cambió el reglamento FIBA y salvó al Real Madrid en Varese

«Ejercía su madridismo en Alicante y proclamaba su alincatinismo en Madrid», recordó el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, encargado de abrir «un acto de gran altura, a la del hombre que llevó al baloncesto español a las cotas más altas de éxito», subrayó el dirigente popular. «Si hoy hay la afición al basquet en esta provincia, jugadores compitiendo al máximo nivel y clubes representándonos por todo el territorio es gracias apersonas como Pedro Ferrándiz», proclamó Mazón. «Él será un embajador de esta tierra para siempre, fue un pionero que nos hizo soñar a todos», recordó.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, agradeció «a toda la ciudad» el cariño y el respeto mostrado «por una de las leyendas más grandes de nuestro club». «Nada en el Real Madrid ni en el baloncesto habría sido igual sin él. Su figura es reconocida en todo el mundo, fue un visionario y su legado será eterno. Como ha dicho nuestro presidente (Florentino Pérez) sobre él en más de una ocasión, «Pedro Ferrándiz encarna todos los valores que defiende y defenderá siempre el Real Madrid como entidad».

Tras ellos, cuatro de los jugadores que contribuyeron con él a engordar el palmarés del club con más títulos de Europa, Lolo Saiz, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez y Cristobal Rodríguez, conversaron con los periodistas Tomás Roncero y Toni Cabot para recordar la grandeza del preparador alicantino. Su sucesor en el banquillo, que debutó con él como ayudante tras retirarse como jugador, explicó que el técnico «era un genio irrepetible, alguien capaz de improvisar, de encontrar soluciones, de pensar por los demás».

«Fue él quien me convirtió en base, primero, y quien me dio la oportunidad de dirigir desde el banquillo, después, me arregló la vida y yo le estaré eternamente agradecido por ello. Un hombre bueno y bravo a partes iguales», detalló Lolo Sainz, que desveló que la famosa autocanasta de Varese, la que obligó a la FIBA a modificar el reglamento, «no se gestó en la cancha, como mucha gente cree, la llevábamos preparada desde el hotel», confesó. Sus compañeros agregaron que en un primer momento «ninguno le tomamos en serios, pero cuando llegó el momento, todos sabíamos ya qué había que hacer».

«Uno de sus principales aciertos fue decidir que Lolo pasara a ser base y yo siguiera como alero», bromeó Emiliano Rodríguez, uno de los anotadores históricos del Real Madrid, ganador con Ferrándiz de cuatro Copas de Europa. «Conseguí que nos dejara comer con vino, una botella para cada cuatro, Cristobal (Rodríguez) y yo nos sentábamos siempre con dos que no bebían», bromeó Emiliano, levantando la ovación de las butacas.

«Fue un gran gestos de grupos. Era muy exigente, mucho, pero cuando terminaba de entrenar se convertía en uno más, en alguien que se preocupaba por todos, que defendía Alicante como la mejor ciudad del mundo», evocó Cristóbal. «Le podemos recordar por muchas cosas, porque su talento y su influencia en el juego ha sido mucha, siempre. Pero para mí, lo más importante es que demostró a este país que un equipo de españoles podía tratar de tú a tú a las grandes potencias europeas, que podía ganarles, ser mejor que ellas», valoró Juan Antonio Corbalán, que no hubiera existido como jugador «sin la figura irrepetible» del entrenador alicantino, según admitió el base, medallista olímpico en Los Ángeles 84.

Hijo Predilecto de pleno derecho

El alcalde de la capital, Luis Barcala, cerró el tributo haciendo entrega al hermano del homenajeado, Antonio Ferrándiz, de la placa que reconoce al preparador madridista como Hijo Predilecto de Alicante, un honor que le fue concedido a título póstumo por culpa del estallido de la pandemia.

«Él se sentiría muy honrado y muy orgulloso de veros a todos aquí por él. Crecimos juntos amando este deporte, él era el cerebro y yo su brazo ejecutor hasta que se fue a Madrid», desveló su hermano, que agradeció «a todo Alicante y al Real Madrid haber hecho posible un acto tan hermoso», el que se encargó de clausurar el primer edil.

«Hemos vivido un momento mágico, Pedro nos ha unido a todos igual que hacía cuando todos vibrábamos delante de la tele viendo sus triunfos. Esta ciudad tendrá siempre muy presente su figura, su ejemplo, sus logros y el hecho impagable de que abriera camino a muchos que, gracias a su esfuerzo, han podido triunfar después», alabó Barcala. "Ha contribuido a prestigiar, enaltecer e incrementar los valores de esta ciudad", sustanció la primera autoridad de la capital.

À Punt estrena esta tarde, a las 19:00 horas, el documental realizado por INFORMACIÓN que glosa la carrera exitosa del entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. Pedro Ferrándiz, la leyenda, «deja constancia para siempre del calado y la altura deportiva de este deportista irrepetible por la voz de quienes le trataron y le disfrutaron», recordó el director general del ente autonómico, Ricardo Cobo del Prado.