Choque en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía en el que los locales, tras rescatar un empate valioso la semana pasada, buscaban secar en casa a un filial donostiarra que pelea por una de las plazas de promoción en la lucha por el ascenso. El equipo nuciero buscaba hacer bueno en casa el estreno de Mario Cartagena, que debutaba ante un filial al alza que ya a los siete minutos hizo intervenir a Valens tras una primera acción donostiarra que el meta local abortaria.

Empujaban los visitantes e intentaba salir a la contra La Nucía, si bien topaba en ocasiones con un filial que no dudaba en abortar por la vía rápida dichas acciones locales a la hora de buscar la portería de Marcelo. Los nucieros fueron creciendo poco a poco y tuvieron su primera acción peligrosa en un remate que Eneko Delgado, de cabeza, mandó alto.

Antes de la media hora tuvo el técnico local que mover ficha en zona defensiva con la lesión de Moisés, que dejó su puesto en el campo a Kevin Toner. La Nucía se empleó a fondo a la hora de buscar el área visitante, con una necesidad imperiosa de puntuar para huir del descenso.

Antes del descanso Dasquet y Javi Martín dejaban ver la ambición local por encontrar la llave que les llevase a ponerse por delante en el marcador. A balón parado, los locales colocaron un balón en el área que Álex Salto, con un escorzo de cabeza, envió desviado sobre el área de una Real Sociedad B que, con lo poco que generó en ataque, pudo anotar el 0-1 dos minutos antes de llegar al descanso, tras un balón que topó con el larguero de Valens y cuyo rechace mandó Javi Martón a la red. Severo castigo para La Nucía tras una primera parte ambiciosa donde, sin embargo, serían las guipuzcoanos los que llegarían con ventaja al descanso.

Premio del empate

En la reanudación el filial donostiarra tuvo la primera opción de poner distancia en el marcador, en un disparo a balón parado al que Valens respondió para evitar que estos colocasen el segundo. La Nucía volvió a tomar el dominio de la posesión y buscó con asiduidad el área de una Real que se hacía fuerte atrás y mantenía la renta cosechada en el tramo final del primer tiempo.

Los locales no encontraron un rematador a un balón con peligro que Josan Romera mandó al área de Marrero e intentaron, con un remate de Mariano Sanz que no atinó este a mandar a la red visitante, obtener un empate que en gran parte ya empezaba a ser merecido para los de la Marina Baixa. Ante una Real Sociedad B más gris, los de Mario Cartagena volvieron a intentarlo con un disparo desde fuera del área de Fer Pina y otro buen disparo de Juan Delgado que atajó el meta vasco. No dejó el equipo local de buscar el gol tras un córner que Kevin Toner cabeceó cercano al poste.

Solo la mala suerte castigaba a los locales sin premio, pero esta acabó por premiar a la insistencia con el gol de la igualada, cuando pese a que primero se anuló un tanto a Álex Salto, sería Mariano Sanz quien se hacía fuerte en el área para conectar un testarazo providencial, una jornada más, para rescatar un empate. En el tramo final hubo un par de oportunidades más para Juan Delgado, muy activo en ataque, y Josan Romera, que sin embargo no pudieron romper el empate final para una Nucía ambiciosa y que pudo sacar mayor tajada. Los rojillos, con este punto, salen de zona de descenso y meten en la misma al Intercity, aunque están igualados a puntos.

FICHA DEL PARTIDO

LA NUCÍA: Jaume Valens, Romera, Angel López (Gómez, 72’), Dasquet, Eneko Delgado (Javi Cabezas, 72’), Juan Delgado, Javi Martín (Borja, 55’), Ter Heide (Fer Pina, 55’), Álex Salto, Moisés (Kevin Toner, 27’) y Mariano Sanz.

REAL SOCIEDAD B: Marcelo, Gabilondo (Álex Carbonell, 84’), Arambarri, González de Zárate (Gorrotxategi, 55’), Olasagasti (Teijeira, 84’), Martón (Jorge Agirre, 64’), Martín, Cantero, Kortajarena, Zoilo y Marín (Ekain Azkune, 64’).

GOLES: 0-1 (42’) Javi Martón. 1-1 (78’) Mariano Sanz.

ÁRBITRO: Morales Moreno. Amonestó a Cantero y Kortajarena.

ESTADIO: Olímpic Camilo Cano.