El Atticgo Balonmano Elche parte con ventaja en la gran final del «play-off» por el título de la Liga Guerreras-Iberdrola ante un Costa del Sol Málaga que se lo puso muy difícil en el pabellón Esperanza Lag, donde se disputaba el primer partido de los tres de esta fase, que acabo con un 24-23 que reflejó la igualdad existente entre ambos conjuntos. Lleno hasta la bandera, 3 horas antes ya estaba todo vendido. Más de 2.000 espectadores entregados a su equipo. No faltó el Aromas Ilicitanos, la música, las luces de colores, la animación de una grada entregada. Una gran fiesta del balonmano.

La crónica

Intensísimo arranque del partido, con muy buenas defensas de ambos conjuntos en los primeros cinco minutos y un 2-2 en el marcador que hacía justicia al derroche realizado por los dos grupos. A los 10 minutos iban 3-3. Muchos fallos. Las ilicitanas habían perdido dos balones sin gran oposición rival. Se notaban los nervios y la falta de concentración. En el minuto 12, segundo poste del Atticgo Elche, que poco después aprovechaba una parada y un contraataque para igualar a 4 el marcador. La guardameta ilicitana ya llevaba 4 paradas en el 13.

Nuria Andréu, MVP en el último partido de la semifinal, entraba y marcaba su primer gol en el 14. Era el 5-4. Un minuto después, Celia Guilabert provocaba una expulsión y los 7 metros. El Elche se iba por primera vez de dos goles gracias a la transformación de la pena máxima de Patricia Méndez. 6-4 en el nuevo parcial.

Nuria Andreu

A continuación, los árbitros pitaban pasivo al Costa del Sol de Málaga, pero la portera rival paraba la contra ilicitana y Medeiros sumaba el quinto del contrario. En el siguiente ataque Andreu volvía a marcar. La de Santa Pola marcaba su segundo tanto. 7-5. En la siguiente jugada Danila era expulsada y en los 7 metros marcaba el Málaga, que recuperaba el balón y Almudena igualaba el marcador a siete tantos. Así se entraba en el minuto 20, cuando un nuevo palo evitaba que el Atticgo se adelantara en el marcador.

Llegaban minutos de mucha precaución y respeto por parte de los dos equipos. Méndez mandaba al póster un penalti. Nuevamente contra la madera. La dureza de las defensas era total. Hasta el minuto 24 no llegaba un nuevo tanto. Y fue rival. 7-8 en el minuto 25. Dos minutos para Guitérrez, que placó a Andreu. El Elche iba a aprovechar esta superioridad. Primero con siete metros forzados por la neerlandesa del Elche. Do Nascimiento marcaba el empate a ocho. Después, Clara Gascó marcaba el 9-8.

Las ilicitanas mejoraban, pero en el 27 llegaba la segunda exclusión de So Delgado y un nuevo gol malagueño. Ahora eran las ilicitanas las que estaban en inferioridad, pero una cinta de Nuria Andreu provocaba un nuevo 7 metros, de nuevo desaprovechado por el Elche. Arderius marcaba el 9-10. De nuevo a la contra.

A falta de 50 segundos, Rocamora pedía tiempo muerto, el primero. Y preparaba la jugada. El ataque acababa en expulsión de una rival. Lisa Opedal marcaba el empate a 10 con el que se llegaba al final del primer tiempo del partido, una parte con muy pocos goles, donde los nervios, el respeto entre ambos conjuntos, el acierto de las guardametas (5 paradas cada una) y los fallos en ataque, fueron protagonistas. Tessa van Dil y Danila So Delgado no habían hecho hasta ahora su mejor partido. El Elche no conseguía parar a Arderius. Primera parte muy igualada. El Elche casi siempre uno a arriba pero penalizado con 4 postes y varios errores.

Segunda parte

El segundo tiempo se iniciaba con inferioridad de las malagueñas y un gol local, pero en la siguiente jugada empataban las rivales. Otro palo del Elche y, a continuación, parada de Nicole Morales. Y otra vez Andreu, pero de nuevo mala defensa ilicitana y empate. Ahora a 12 goles. En el minuto 34 falta en ataque y, una vez más, siete metros y gol malacitano. Con uno abajo se llegaba a los primeros cinco minutos del segundo tiempo. Empataba tras exclusión rival la guerrera ilicitana Gascó. Su segundo tanto de tres intentos desde el extremo. Seguidamente palo de las malagueñas y parada a la contra ilicitana. El partido se volvía loco por momentos. Nuevo siete metros transformado por Silvia Arderius. Su séptimo tanto.

El ritmo del partido era frenético. Las locales forzaban un nuevo penalti que transformaba Patricia Méndez. El cuarto gol de siete en el punto fatídico. 14-14. Buena defensa del Atticgo. También del Costa del Sol. Volvía la pelota al área ilicitana, pero fallaba Medeiros. Falta en ataque del Elche. El cansancio estaba empezando a hacer mella. El público transmitía su ánimo. Un nuevo siete metros, pero esta vez con paradón de Nicole Morales. Su octava intervención decisiva.

Wolf se estrenaba con el 15-14 en el minuto 43. Se la estaba esperando. Y nueva parada de Morales. En el 44, con aviso de pasivo, Danila So batía a Castellanos desde lejos. El Málaga pedía tiempo muerto, porque su equipo perdía de dos. 16-14. Doiro marcaba para las rivales y nueva exclusión, la quinta para ellas. De penalti anotaba Patricia Méndez. 17-15 en el minuto 45, cuando Wolf empuja a una jugadora y es excluida. Ahora, marcaba Esperanza López el 17-16. Nueva falta en ataque de las guerreras ilicitanas y, a la vuelta, Medeiros marcaba el empate.

Aciertos rivales

Ahora el turno de aciertos para las malagueñas. Parada de su portera y, una vez más, se ponían por delante. 17-18, minuto 48. Pero duraría poco. Do Nascimiento llegaba desde el extremo y marcaba. Acción, reacción. Wolf concluía un contraataque con gol. 19-18. La afición se volvía loca. En el 50 llegaba la tercera exclusión y descalificación de Danila So Delgado. Penalti pero con parada, la doce, de Morales. Con advertencia de pasivo, pérdida de balón, la décima del partido. A la vuelta, Medeiros se jugaba una vaselina y marcaba. De nuevo empate. Ahora a 19 a siete minutos y medio de partido. Paola Bernabé volvía a brillar con un golazo. 20-19. Nuevos siete metros. Gol de Arderius, la gran pesadilla de las ilicitanas.

Final de infarto

20 iguales a falta de seis minutos. Do Nascimiento volvía a adelantar a las locales y Rocamora pedía al público que animara. Últimos cinco minutos. Advertencia de pasivo para las malagueñas. El Atticgo defendía con todo y consiguía un mal lanzamiento rival.

Atacaba el Atticgo Elche y Do Nascimiento lanzaba una vaselina que dejaba petrificada a la portera del Costa del Sol. Y lo volvía a hacer poco después. El conjunto local se iba de tres arriba, poniendo el 23-20 a falta de 3 minutos. Esencial defensa de las de Rocamora, que adelantaban líneas y conseguían parar dos veces, pero no tres, a las malagueñas. 23-21. Faltaba un minuto y medio. Fallaba el lanzamiento el Elche. Quedaba un minuto y Rocío Rojas anotaba el 23-22. “Cabeza fría que lo tenemos”, transmitía Rocamora a las suyas en el tiempo muerto solicitado con 30 segundos de tiempo. De infarto. Andreu marcaba pero el árbitro había pitado golpe franco. Pero a la siguiente Nuria Andreu marcaba el 24-22. Las panteras respondían con un gol rápido, pero ya no había tiempo de más. 24-23 finalizaba el partido.

Primer punto de la final

Atticgo Balonmano Elche tiene el primer punto de la final. Y una ligera ventaja por ello, ya que ahora viaja a Málaga para disputar el siguiente encuentro este domingo. Si las de Rocamora ganan, la Liga será suya. Si no, habrá que disputar, de nuevo en la ciudad andaluza, el tercer partido de desempate. 12 paradas de Nicole Morales volvieron a ser fundamentales. Ella se llevaba el MVP del encuentro. En ataque, la brasileña Do Nascimiento fue quien rompió el partido. Sus goles fueron fundamentales. Ella recibía el trofeo local a mejora jugadora. Toda una fiesta, toda una ilusión. El Atticgo Balonmano Elche tiene derecho a soñar con ser campeón.