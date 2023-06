Vicente Parras, técnico del Alcoyano, ha querido dejar claro que el proyecto de la próxima temporada "no será de nombres", en alusión a las expectativas que se están levantando en torno a los fichajes que puede hacer el club este verano para reforzar la plantilla.

El técnico, camino de su quinta temporada consecutiva en el banquillo del Alcoyano, reconoce que la llegada de Juan Carlos Ramírez como nuevo propietario del club ha dado estabilidad y también una tranquilidad a la hora de planificar la nueva plantilla.

"Hay un trabajo de varios años y lo que no podemos ahora es cambiar la forma de pensar de la noche a la mañana. Pasó en el mercado invernal, donde los precios en algunos casos era desorbitados y existió el peligro de romper la armonía del vestuarios", ha explicado Parras.

"El Alcoyano de la próxima temporada no será un proyecto de nombres. Que nadie se engañe. Eso no quiere decir que venga un jugador o varios jugadores importantes de la categoría. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado a partir de ahora", ha añadido.

El técnico del Alcoyano dice no estar preocupado porque ese primer fichaje se resiste en llegar. "No solo nos pasa a nosotros, le está ocurriendo a todos los equipos. Hasta que no terminen los play-offs no se moverá el mercado", ha indicado.

Parras espera que cuando llegue ese efecto dominó al mercado estival "a nosotros nos coja bien posicionados. En esa dirección se está trabajando desde la comisión deportiva".

El técnico también considera que era muy importante solucionar primero las salidas "antes de empezar a pensar en posibles fichajes".

En total han sido cinco las bajas concedidas y con otros tres futbolistas se está negociando la rescisión del contrato. Con Fran Miranda se llegó el martes a un acuerdo y se espera en los próximos días conseguir lo mismo con Rubén Lobato y Pierre Akonco.