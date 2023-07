Adiós a Luis Suárez Miramontes (A Coruña, 1935), otra figura irrepetible del fútbol español. El primer jugador nacional en ganar un Balón de Oro hasta que Alexia Putellas abrió su victoriosa senda en el fútbol femenino. Suárez, 'El Arquitecto', uno de los referentes indiscutibles del deporte universal en un tiempo en blanco y negro donde destacar estaba solo al alcance de los más talentosos.

Nacido en A Coruña el 2 de mayo de 1935, Suárez sacudió la primera plana del fútbol español en el Deportivo, el equipo de su ciudad, donde militó hasta 1954, cuando el FC Barcelona le echó el guante. De azulgrana, llenó de trofeos sus vitrinas. En las siete temporadas que vistió la camiseta barcelonista levantó dos Ligas, dos Copas de Ferias y dos Copas del Generalísimo. Aquel ciclón de juventud le permitió ser galardonado con el Premio Balón de Oro, siendo el primer y único jugador nacido en España en conseguir ese trofeo.

La primera Eurocopa y los éxitos interistas

Un mérito que se le ha resistido a los emblemas de la generación dorada de la selección, como Xavi o Iniesta, pero que Luis Suárez logró gracias a su sentido sin igual de entender el fútbol. Un talento que le llevó a fichar por el Inter de Milan en 1961. Con los 'nerazzurri' ganó dos Copas de Europa, tres Scudetti y dos Copas Internacontinentales a las órdenes de otro mito de la época, Helenio Herrera.

Precisamente, Suárez ensanchó su leyenda formando parte en 1964 de la selección española que ganó la primera Eurocopa, un torneo que inauguró la historia de grandes trofeos del combinado nacional. El recién fallecido fue internacional absoluto en 32 ocasiones y colgó las botas en la Sampdoria en 1973. En territorio italiano, donde se afincó hasta el final de sus días, empezó su carrera como entrenador, asumiendo las riendas de sus exequipos Inter, Sampdoria, además del Como o del Cagliari.

La frustración en su paso por el Barcelona

Ya en 1978, Luis Suárez regresó a su Deportivo para iniciar una travesía en España, interrumpida por las llamadas del Inter, el 'cuore' de su sentir futbolístico al que siempre se debió. En 1980 se puso al frente de la selección sub-21, donde estuvo hasta 1988. En el fútbol de formación, donde era una personalidad admirada y respetada, ganó el Europeo de 1986, el primero que España consiguió en la categoría. Dos años después promoción a la absoluta, a la que comandó hasta el Mundial de 1990.

Una carrera llena de hitos impropios para un jugador que fue un adelantado a su época. Aunque no siempre recibió el reconocimiento que merecía. Como en Barcelona, donde nunca llegó a alcanzar el estatus social de Kubala. "No te creas un as", le llegó a decir el húngaro, a pesar de que ambos mantenían una buena relación. Sin embargo, a Suárez siempre le quedó la espina de decir que le "había traspasado" el público azulgrana.

El fútbol se queda cada vez más huérfano

Por suerte para Suárez, en Italia encontró su hábitat ideal. Su impacto y rendimiento fueron inmediatos junto a jugadores de la clase de Jair o Mazzola. Y desde Milan continuaba haciendo, hasta hace apenas unos meses, de comentarista de los partidos del Barça, así como de los equipos italianos. Con un estilo directo y mordaz, dando lecciones de las que permanecen.

Lamentándose de las ocasiones como si él estuviera en el campo y demostrando su pasión sincera por un deporte al que hizo saltar las costuras y que se queda desvalido con una pérdida más. Otro universal que desfila por el camino de vestuarios. Como hace no tanto hicieron Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano... Cambios sin sustitutos que dejan un fútbol cada vez más difícil de entender solo a través del golpeo y manejo de balón que estos representantes transformaron en un espectáculo de masas.