El joven ciclista de Xàbia Juan Ayuso (UAE Emirates) será el único representante alicantino en La Vuelta 2023.

También aspiraba a estar en la ronda española el esprinter torrevejense. De hecho, la tenía en su calendario, pero, a l última hora, se ha quedado fuera de los ocho elegidos por el Bugos BH.

Ayuso es una de las grandes sensaciones y esperanzas del ciclismo español. Debutó en la edición anterior y en su estreno y con solo 19 años fue capaz de subir al podio, por detrás de Evenepoel (Soudal-Quick Step) y Enric Mas (Movistar).

Después de un comienzo de año difícil, con unos problemas físicos en la planta del pie que le impidieron empezar a correr hasta el mes de abril, llega a La Vuelta 2023 cargado de ilusión y grandes esperanzas de repetir el podio de 2022 e incluso luchar por la victoria. Aunque es consciente de que con la participación de lujo de este año lo va a tener muy complicado.

«Por poder, espero que si que pueda aspirar a ganar. Evidentemente sería lo máximo y es lo que siempre he soñado y tras el podio del año pasado da pie para soñar un poco más alto», afirmó ayer en la comparecencia en rueda de prensa como líder de su equipo junto al portugués Joao Almeida.

No obstante es consciente de que con la presencia de equipos como Jumbo-Visma con Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, o Soudal-Quick Step con Remco Evenepoel, va a ser «muy complicado, pero para poder conseguir eso es para lo que entrenamos y corremos», aseguró.

Sobre su preparación previa, Ayuso reconoció que no tiene una contabilidad exacta de los kilómetros que «he hecho, pero he estado dos periodos largos entrenando en altura, tres semanas antes de la Clásica San Sebastián, y otras dos después».

«La preparación hubiera sido casi perfecta de no haber tenido las dos caídas que tuve. No he tenido ningún inconveniente ni ninguna enfermedad», indicó.

De los problemas físicos y psicológicos que sufrió al final de la pasada temporada y principios de la actual reconoció que «mentalmente me fortalecieron mucho esos meses en los que tienes que intentar tener buenos ánimos, estar tranquilo y ver la vida más allá del ciclismo».

«Si lo pongo en perspectiva ahora casi todo va a ser menos duro que lo que he tenido que sufrir para poder volver a montarme encima de la bici», aseguró.