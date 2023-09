El Orihuela se vio goleado tras un fulgurante inicio de segundo tiempo del Sevilla Atlético en su estreno en Segunda RFEF. La efusiva salida local la fue poco a poco compensando el filial sevillista, que empezó a encontrar a base de tener más posesión el área de Aitor Arias. Este se hizo grande camino del cuarto de hora cuando desbarató la primera ocasión visitante, tras una acción bien trenzada por el filial que el meta oriolano salvo ante Isaac Romero.

Cuando el Orihuela vislumbró área visitante lo hizo golpeando primero, tras una asistencia de Ayo que habilitó a Juanmi Callejón para golpear desde el vértice del área un esférico que alojó lejos de Alberto. Los de David Sánchez acabaron la primera mitad con mayor presencia sobre área visitante, a falta tan solo de darle resolución a dicha posesión.

Tras el descanso la DANA la puso el Sevilla Atlético, que resultó ser un vendaval que destruyó en cinco minutos todo el trabajo del primer periodo de los locales. De salida, Musa encontró la manera de batir al incombustible Aitor Arias. A renglón seguido los visitantes siguieron oliendo sangre y Hormigo e Isaac Romero dinamitaban por la vía rápida el buen primer periodo del Orihuela.

Para los alicantinos no era fácil levantase de la lona, pues los tres goles consecutivos pasaron a ser una losa. El marcador obligó a los locales a volcar todo su esfuerzo en buscar pronto un gol, con el peligro añadido de las contras visitantes. Y así resultaría, después de que el Orihuela tuviera en poder de Mpie la opción de ajustar el marcador, los visitantes pusieron punto y final el choque en una acción en la que Isaac Romero hizo su segundo gol particular. Pese a los cambios y a un remate acrobático de Ayo el marcador ya no se movería y el Sevilla Atlético se llevó con solvencia los tres puntos de Los Arcos.

FICHA DEL PARTIDO

ORIHUELA: Aitor Arias, Rafa Ortiz, Fran Martínez (Borja Mula, 68’), Aschalew, Jawed, Ayo (Revilla, 85’), Juanmi Callejón (Armando, 68’), Jamie Mpie, Juanma, Marc Sirera y Booker.

SEVILLA ATLÉTICO: Alberto, Ramón, Leo Mascaró, Hormigo, Oso (Isra, 88’), Dasilva, Rivera, Capi (Santisteban, 88’), Musa (Diego, 67’), Zarzana e Isaac Romero.

GOLES: 1-0 (30’) Juanmi Callejón. 1-1 (46’) Mus. 1-2 (47’) Hormigo. 1-3 (51’) Isaac Romero. 1-4(65’) Isaac Romero.

ÁRBITRO: Ibáñez Juárez.

ESTADIO: Los Arcos (Orihuela).