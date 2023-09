Miguel Fuster es uno de los grandes del deporte del motor español. Con seis títulos en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto -CERA-, sólo «Chus» Puras y Antonio Zanini le superan con ocho campeonatos cada uno. En 2011 Miguel Fuster se convirtió en el primer piloto en ganar el certamen con tres vehículos diferentes en lo que a tracción se refiere: en 2003 con un Citroën Saxo S1600 (tracción delantera), en 2007 con un Fiat Abarth Grande Punto S2000 (tracción integral) y en 2011 con un Porsche 911 GT3 (tracción trasera).

Miguel Fuster debutó en el año 1989 con un Renault 5 GT Turbo en el Rally Ciudad Alcoy, donde finalizó cuarto. Su primera victoria llegaría dos años más tarde en 1991 en el Rallye Ciudad de Requena. En 1996 ganó el Desafío Peugeot. En 2003 ganó su primer Campeonato de España de Rallyes con un Citroën Saxo. En 2007 logró el segundo Campeonato de España de Rallyes con un Fiat Abarth Punto S2000. En 2011 obtuvo el tercer Campeonato de España de Rallyes con un Porsche 911 GT3, y en 2012 repitió con el Porsche GT3 y se alzó con el cuarto Campeonato de España de Rallyes. En 2015 logró su quinto Campeonato de España de Rallyes y en 2018, con un Ford Fiesta R5 ganó su sexto Campeonato de España de Rallyes.

Miguel pese a ganar su sexto campeonato, acabo bastante desmotivado. En 2019 decidió dejarlo pero no se pudo resistir a correr en el Rallye La Nucía. No hubo una única causa, sino que fueron varias. Sufrió lesiones de las que le costó mucho recuperarse. Lo pasó mal, pero ahora ya se encuentra otra vez al 100 por 100. Vuelve a tener ganas de pilotar, y para ello, Miguel se he preparado a conciencia, mejorando mucho su estado físico.

Y es que Miguel Fuster prepara su regreso con la misma ambición de siempre. Y buscará un rallye para probarse después de cuatro años de ‘inactividad’, y con ‘fuego real’.

La semana pasada Miguel Fuster se fue a Caboalles de Abajo, en Castilla y León, para probar el Ford Fiesta N5 del preparador leonés RMC Motorsport. ¿Como fue la toma de contacto con el Ford.

Muy bien, tenía ganas de saber como estaba con un coche de carreras, porque he estado desde 2019 sin coger un coche de rallyes. En el tramo donde lo probé, una mina donde había una zona muy rápida con un rasante, les pregunté como pasaban por allí, y me dijeron que en sexta fondo. A la tercera pasada ya iba a fondo. Me he vuelto a sentir piloto. Las sensaciones y la rápida adaptación me han entusiasmado.

El jefe del equipo RMC Motorsport estuvo viéndote, ¿que dijo?

Los mecánicos y los que estaban allí me dijeron que dijo, «ahí va un piloto, me voy, que ruede lo que quiera».

Como definirías lo que has sentido al volver a sentarte en un coche de rallyes

Sólo te puedo decir lo feliz que me he sentido subido a un coche de carreras.

¿Quien será tu copiloto?

Nacho Aviñó, sin él no voy a ningún sitio.

¿Puedes decirnos con que coche correrás?

Todavía no lo sé. Hay varias posibilidades. En el Princesa de Asturias habrán reuniones, pero todavía no sabemos nada. Lo que si te puedo decir es que estaremos en el Rallye La Nucía.

¿Cual es el objetivo para el año 2024?

Queremos aspirar a la victoria en cada rallye, porque nuestro objetivo es ganar el séptimo título de Campeón de España de Rallyes de Asfalto.

Que es lo que te motiva para volver a correr

Lo que me motiva es volver a echarme a la carretera para intentar ganar. No me motiva otra cosa. Me siento otra vez muy fuerte.

Por último, una curiosidad. ¿Se ha quedado con ganas de correr el Mundial de Rallyes.

Cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial no era nadie, y estoy muy contento con los seis títulos de campeón de España, que es algo que tardará en igualarse.