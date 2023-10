El AtticGo Elche disputa este sábado, a partir de las seis y media de la tarde, en el pabellón Esperanza Lag, uno de los partidos grandes y señalados en rojo de la temporada. Las guerreras franjiverdes reciben al Súper Amara Bera Bera de San Sebastián, que ha sido el gran dominador de la Liga Guerreras-Iberdrola en las últimas campañas.

La diferencia entre ambos equipos ya nos es la de antaño y las fuerzas están más igualadas. Además, se tratar de un encuentro importante para lucha en las tres primeras posiciones de la clasificación. En estos momentos, además del Aula Cultural de Valladolid, que ha tenido un calendario más asequible, el conjunto ilicitano es el único que ha ganado sus cinco primeros envites ligueros, además de los dos de la eliminatoria de la EHF European Cup frente al HC Byala de Bulgaria. El conjunto de Joaquín Rocamora se mantiene invicto, mientras las donostiarras solo han perdido un partido, frente a otro de los favoritos como es el Costa del Sol Málaga.

El Bera Bera lleva desde el pasado miércoles, que jugó en Elda, frente al Elda Prestigio y sufrió mucho para ganar (32-33), en tierras alicantinas y también quiere demostrar su potencia venciendo este sábado en el Esperanza Lag. Por su parte, si las guerreras franjiverdes son capaces de lograr la victoria, darían un golpe en la mesa y, tras su triunfo en la primera jornada ante el Málaga, confirmarían que esta temporada son candidatas a todo.

"Todo el mundo señala a Costa del Sol Málaga, Bera Bera y AtticGo Elche como favoritos al estar arriba y cualquier duelo y encuentro entre dos de estos tres equipos llaman la atención", señala Rocamora.

El técnico del AtticGo destaca que su equipo "está muy bien, sin ningún problema físico. Paola Bernabé también está recuperada y vamos a tener a todas las jugadoras disponibles. Esperamos ver el pabellón Esperanza Lag con una buena asistencia de público y poder brindar un bonito espectáculo".

El preparador oriolano afirma que la diferencia entre ambos conjuntos ya no es la de hace varias temporadas. Incluso, algunos le dan como favoritas: "No sé si somos favoritos. Pero para nosotros, quizás, Bera Bera ya no sea un ogro insalvable o que ganarles sea una hazaña. Si ganamos, todo el mundo podrá entender que forma parte de la normalidad y que sería un resultado que se podría entender antes del encuentro. Así como si perdermos. Lo que está claro es que debe ser un partido igualado, de poder a poder, en el que los dos equipos intentemos imponer nuestro modelo y estilo de juego. Lo que espero es que haya una buena entrada, que la gente disfrute y que no se acostumbren a este tipo de espectáculos. Porque puede ser la primera vez que no somos inferiores a Bera Bera y, por tanto, hay que saber encajar y entender la situación en la que nos encontramos y poder ganar".

Joaquín Rocamora tiene claro las claves del choque: "No perder balones, ser eficaces a nivel ofensivo, no permitir que ellas corran porque, si lo hacen, nos generarán muchos más problemas. En esa faceta siguen siendo un equipo muy peligroso, y, luego, mostrar nuestras señas de identidad: ser eficaces de cara a portería, intetar lograr variabilidad ofensiva y a nivel defensivo ser dominantes. La temporada pasada, la peor derrota fue contra Bera Bera y fue porque no fuimos dominantes en los espacios de una para una. Ellas fueron capaces de ganar esa batalla. Y por ahí van a pasar varias de las claves para poder hablar de una victoria".

El entrenador del AtticGo Elche no considera que Bera Bera se haya debilitado esta temporada. "Quien más información tiene es su entrenador Imanol Álvarez y ha dicho que tienen mejor plantilla que el año pasado. Por lo tanto, yo no soy nadie para decir lo contrario. Creo que han fichado a dos jugadoras de gran valor (Lyndie Tchaptchet y Carmen Arroyo), que conozco, porque las tengo en la selección española júnior, de gran poder físico, con capacidad defensiva . Es Bera Bera y siempre es un equipo muy complejo. Para mí, Costa del Sol Málaga es el favorito, porque creo que tiene la mejor plantilla, pero después está Bera Bera, que es un equipazo", avisa.

Por último, el técnico oriolano espera que el pabellón Esperanza Lag presente un gran ambiente, como sucedió en la recta final del curso pasado. "Ojála. Más y mejor no se pueden hacer las cosas. Las chicas han hecho un siete de siete en el mes de septiembre y, además, dejando partidos, como el primero de la EHF European Cup contra el Byala de Bulgaria, con 40 goles de diferencia. Ganar de 40, a pesar de que el potencial del rival no sea muy alto, implica hacer muchas cosas bien. Realizamos una primera parte excepcional como ante Beti Onak... El equipo ha dado muestras y señas de lo que quiere, de la progresión que tienen, de como se esfuerza y como se identifica con los valores, no solo de nuestro club, también de una ciudad tan deportiva como Elche. Por tanto, invito a todo el mundo a que venga, que sea participe de este partido. Obviamente no vamos a ver una entrada como esos partidos de play-off de la temporada pasada, pero sí que espero que la gente se acerque y que estemos más cerca de las mil personas que de las 500, que estamos teniendo".