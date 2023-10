Javier Tebas: "Mi objetivo es velar por los intereses de todos, y Florentino solo mira por su club"

Es raro que Javier Tebas, hombre de agenda intensa, haga largas estancias en Asturias, donde el martes recibe uno de los Premios Iberoamericanos Asicom-Universidad de Oviedo en representación del organismo que preside, LaLiga, por "la importante labor que realiza en beneficio de la práctica del deporte más popular del mundo, y la difusión del fútbol español a todos los continentes". Con este motivo, por cuestionario, el máximo dirigente de la patronal de clubes de fútbol analiza la actualidad.

¿Qué supone para LaLiga el premio?

Estamos profundamente agradecidos de recibir este prestigioso galardón otorgado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Es un reconocimiento al incansable trabajo de LaLiga en fortalecer los lazos culturales y deportivos entre España e Iberoamérica. Este galardón refleja la importancia de LaLiga como embajador del fútbol español en la región, y estamos comprometidos en seguir promoviendo el deporte y la cultura a través de nuestras acciones. Quiero agradecer a todos los equipos, jugadores, entrenadores y, por supuesto, a los apasionados aficionados que hacen posible el éxito de LaLiga en Iberoamérica.

Lleva diez años como presidente de LaLiga. Se presenta a otro mandato, que dice que será el último. ¿Qué balance hace de su etapa y qué Liga le gustaría dejar en los años que le restan por delante?

Aunque cada día se presentan nuevos desafíos, puedo decir con orgullo que hemos avanzado significativamente. Hemos consolidado a LaLiga como una de las competiciones deportivas más destacadas del mundo, tanto en términos deportivos como comerciales. Si los clubes consideran que debo salir reelegido, en los años que espero que me queden por delante mi objetivo es seguir trabajando incansablemente para garantizar la sostenibilidad financiera de nuestros clubes y unas reglas de juego más justas a nivel internacional, continuar promoviendo el desarrollo del fútbol español y mantener a LaLiga en la cima de las competiciones europeas. Mi compromiso es asegurar un futuro próspero para el fútbol profesional, defender la sostenibilidad de las ligas nacionales y trabajar por la erradicación de cualquier comportamiento racista o de odio de nuestro deporte.

¿Cómo le gustaría que fuese recordada su gestión?

Los pilares de mi gestión creo que sin duda han sido la centralización de los derechos audiovisuales, con el desarrollo del Real Decreto-Ley 5/2015, lo que principalmente permitió empezar a desarrollar una liga mucho más igualitaria y donde los clubes más pequeños cuentan con una compensación más justa; la internacionalización de la competición, que antes era prácticamente inexistente y en la actualidad LaLiga se puede ver en más de 184 países a través de acuerdos con 90 broadcasters de primer nivel, y por último la implantación del control económico, un mecanismo de autorregulación financiera de los clubes que nos ha permitido terminar con un fútbol insostenible y cercano a la quiebra.

¿Se siente querido por los aficionados?

Mi prioridad y principal enfoque es el de servir a los clubes y velar por sus intereses, así como por los de los aficionados, trabajando para fortalecer nuestra competición y hacer que crezca en todo el mundo. Si esto en algún momento pudiera suponer el descontento de una parte de la afición es algo que debo asumir, pero también me siento muy querido por muchos aficionados.

¿El fútbol cada día es más mercantil?

El fútbol es una industria, y como tal debe desarrollarse con el objetivo de ser cada vez más próspera para todos los que la integran. No obstante, no olvidamos que nuestro compromiso sigue siendo el desarrollo del juego y la pasión de los aficionados. Buscamos un equilibrio sostenible entre lo deportivo y lo comercial para mantener la integridad de nuestro deporte y la viabilidad de la competición en el medio y largo plazo.

¿Laporta entiende mejor el negocio que Florentino?

Florentino tiene una visión de la industria opuesta a la que yo defiendo. Sencillamente, no apuesta por los intereses del grupo, sino por los de su club. Somos una liga formada por 42 clubes, y mi objetivo es velar por los intereses de todos y construir una competición fuerte y atractiva que no solo beneficie a los clubes de élite, sino que también impulse el crecimiento de los equipos más pequeños. La competitividad y la solidaridad son los pilares de LaLiga, y continuaré trabajando incansablemente para fortalecer aún más esos valores. Es esencial mantener un equilibrio que beneficie a toda LaLiga y no solo a unos pocos.

Si el Barcelona está tan mal económicamente, ¿por qué sigue fichando?

Todos los clubes, a la hora de fichar, deben cumplir con la normativa de control económico. Si el FC Barcelona ficha es porque está haciendo un trabajo de recorte de gastos y reduciendo su inversión para volver a tener unas cuentas saneadas, y nosotros apreciamos este esfuerzo de gestión. Somos conscientes de que ante problemas así la solución no viene de un día para otro, pero estamos en el camino correcto.

¿Es normal que el Barcelona pague durante años al número 2 de los árbitros? ¿Puede sancionar la UEFA al Barça sin competiciones europeas ante las nuevas novedades del 'caso Negreira'?

No, no es normal. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Hay que esperar a ver qué se concluye de las investigaciones, ya que siguen saliendo nuevas informaciones. Con lo que resulte finalmente se tomarán las medidas pertinentes.

¿Verá la luz la Superliga?

Quizá no tal y como se presentó el pasado 18 de abril de 2021, pero sin duda es un riesgo latente ante el que tenemos que estar prevenidos y trabajar diariamente.

¿Van a ser más permisivos con el límite salarial?

No tiene sentido de hablar de permisividad. La normativa que controla el límite salarial está consensuada y aprobada por los clubes. Es un reglamento vivo que puede adaptarse a la coyuntura económica si los clubes están de acuerdo y así lo deciden, como ha ocurrido con las recientes modificaciones. Es importante recordar que esta autorregulación ha sido la clave que ha permitido dejar de tener entidades en concurso de acreedores, impagos a jugadores y una deuda con Hacienda de casi 700 millones de euros, que hemos reducido prácticamente a cero en los 10 últimos años. El fútbol también debe ser sostenible y generar riqueza, empleo y desarrollo económico para todos.

¿Vendrá Mbappé?

Es algo a lo que no puedo responder porque no cuento con esa información, pero ojalá que sí. LaLiga siempre abrazará a todos los grandes jugadores que quieran venir a nuestra competición.

¿En qué han mejorado las retransmisiones?

Esta temporada hemos dado un paso hacia adelante en innovación, es lo que llamamos la nueva era de LaLiga. También, de la mano de nuestro socio EA Sports, estamos ante una evolución de las retransmisiones para hacer que se asemejen más al videojuego de EA Sports FC, y hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar la calidad, incorporando tecnología de vanguardia para una experiencia más inmersiva, con nuevos planos y mayor cercanía a los jugadores que nos permite disfrutar desde casa de una experiencia renovada y mejor que nunca. También se han cambiado los grafismos y esto es solo el comienzo de una evolución con muchas novedades que esperamos poder ir desvelando muy pronto.

¿Por qué LaLiga decide qué se pregunta y qué no a los jugadores?

Esto es un comentario recurrente que está sacado de contexto de una entrevista de hace años. Cualquier periodista que haya estado en alguna rueda de prensa de LaLiga sabe que puede preguntar lo que considere, y de hecho así lo hacen. Otra cosa es que LaLiga, en sus retransmisiones, tenga una línea editorial, como cualquier otro contenido audiovisual y que los profesionales que participan de ella la sigan.

¿Peligró el Mundial para España tras el 'caso Negreira', el 'caso Rubiales', los insultos racistas a Vinicius...?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya ha confirmado que la candidatura de España, Portugal y Marruecos es el único proyecto para celebrar el Mundial 2030. Ahora falta ver detalles sobre la celebración de la final y otros hitos importantes pero, sin duda, es una noticia positiva para España.

¿Volverá Rubiales?

Es algo que está fuera de mi dominio y que no puedo confirmar, pero creo que podemos considerar evidente a estas alturas, y dada la gravedad de los acontecimientos y la dimensión mediática y social que han tenido, que sería difícil considerar su vuelta a ningún puesto de relevancia del fútbol o del deporte español.