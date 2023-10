Fernando Latorre cumple su tercer mes como entrenador de un renovado EÓN Horneo Alicante. Con las cuatro primeras jornadas de División de Honor Disputadas, su equipo aún busca la regularidad (dos derrotas y dos victorias) y disputa este miércoles la primera cita de la Copa SM El Rey a partido único. Enfrente tendrán al TROPS Málaga con el que cayeron en la primera jornada liguera.

Pregunta: Apenas 4 jornadas disputadas, ¿qué valoración hace de este inicio liguero?

Respuesta: Podríamos decir que estamos a mitad de camino. Un aprobado justo. Hemos ganado los dos partidos que hemos disputado en casa. Que esa debe ser nuestra obligación: hacernos fuertes aquí. Luego, en cuanto a los de fuera, uno de ellos, en Málaga, contra un rival que va a estar en la parte, por nuestros errores no pudimos ser competitivos. Mientras que contra Alcobendas sí que lo fuimos, pero por culpa de nuestros errores no pudimos ganar. Nos fuimos dolidos, pero por lo menos estuvimos en el partido. Ese es el camino. Y por las victorias en casa muy contento. Pero tenemos que ser competitivos siempre.

P: ¿Qué destacaría de estos primeros meses al frente del EÓN?

R: Me quedo con el compromiso de todo el club. Tanto de los jugadores, como del cuerpo técnico, directiva, afición… Creo que todo el mundo tiene muchísima ilusión. Todos remán en el mismo camino y todos sabemos que esto es un proyecto a medio largo plazo. Aunque, es lógico que todos queramos resultados inminentes, y por ello trabajamos, debemos tener los pies en el suelo y saber que todo tiene su proceso y el camino es largo y difícil. Por lo que vamos a necesitar en cada momento el apoyo de todos para que lleguen los resultados.

P: Más allá de los resultados, se puede ver a una afición cada vez más motivada con este equipo. Qué importante es ir todos en la misma dirección y que entiendan que se trata de una plantilla nueva, ¿no?

R: Por supuesto. Es súper importante que entiendan el proyecto. Hemos venido a hacer crecer al club en todos los estamentos. Que todos crezcan y maduren a la par. Por eso necesitamos que nos apoyen porque vamos a dar grandes partidos, pero también decepciones como ocurre en la vida. Pero nosotros trabajamos día a día para darlo siempre todo y con ello estoy muy contento con mis jugadores.

P: Motivación, sobre todo después del partido del domingo. ¿Qué importante era para el equipo ganar a Ibiza y lograrlo como se hizo?

R: Lógicamente el partido de Ibiza era muy importante como lo van a ser todos los de casa. Es importante no fallar. Además lo hicimos con un resultado abultado y dónde se vio a un equipo concentrado y al 100% en todo momento en la pista. Esa es la clave: entrenar duro para que se vea ese hambre en los partidos. Cometeremos errores y los resultados no llegarán, pero tiene que haber competitividad. Así que este resultado nos motiva para los dos partidos que vienen, tanto el de Copa del Rey como el de Mallorca fuera de casa. En especial éste de liga. Ganar por fin a domicilio y que nos dé aún más confianza.

P: Y ahora, sin apenas descanso, llega la Copa del Rey frente a TROPS Málaga. ¿Cómo ve el encuentro?

R: Es un torneo totalmente distinto donde se mezclan muchos factores. Para nosotros es un partido importantísimo. Es una competición muy bonita de jugar y hay que aprovechar la coyuntura de que jugamos en casa para hacernos fuertes ante un gran equipo. Ya lo sufrimos en la primera jornada. Un equipo con experiencia y jugadores ASOBAL que vendrá aquí con intención de doblegarnos y tendremos que emplearnos a fondo. Para todos es muy importante aprovechar todas las oportunidades que podamos tener. Al final, pasar de fase es una experiencia positiva para el grupo y ayuda en la maduración de los jugadores jóvenes.

P: Usted conoce muy bien esta competición por sus logros con el Benidorm. ¿Es la Copa del Rey una competición especial?

R: La Copa del Rey es una competición motivante, distinta, donde los primeros partidos son a cara o cruz a encuentro único. Tenemos la suerte de disputarlo en casa por lo que esperamos gran apoyo y brindarles un triunfo. Aunque es distinto a la liga, tenemos un grupo amplio, joven y que tiene que seguir madurando en todas las competiciones y esta Copa nos va a ayudar a jugar sin complejos.

P: Y 72 horas después, un nuevo partido de División de Honor Plata, en esta ocasión frente al Handbol Mallorca, un recién ascendido. ¿Cómo ve esta cita?

R: Es uno de los partidos vitales. Hay que entender que cualquier partido de esta liga se puede ganar y se puede perder. Hay que buscar la regularidad tanto fuera como en casa y que debemos tener siempre la opción de ganar. Mallorca es un rival recién ascendido que tiene los mismos puntos que nosotros, muy correoso y que nos va a costar Dios y ayuda para sacar los puntos de allí. Nos va a servir para ganar confianza y sobre todo para la experiencia de los más jóvenes.

P: ¿Cómo se prepara una semana en la que se juegan 3 partidos en apenas 6 días?

R: El primer partido lo puedes preparar normal pero los otros dos lo tienes que preparar en apenas días. Te centras más en ti que en el rival: en lo que has hecho bien, corregir lo que no ha salido y seguir con lo que sí funciona. Perfeccionarlo y buscar lo general. No tienes tiempo para ir a los detalles, ni tuyos ni los del rival. Nosotros lo tenemos claro: somos nosotros los que tenemos que mejorar día a día.