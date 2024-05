Sin "Gran Hermano" en las obras en la plaza de San Blas de Alicante

Las obras en San Blas no pueden verse en directo. Sí en la calle, donde los operarios llevan unos días trabajando tras año y medio de obras paralizadas, pero no a través de la página web del Ayuntamiento, como prometió el gobierno local que haría. Y no es que el vídeo en directo no se haya puesto en marcha todavía y lo vaya a hacer en unas semanas, es que no lo hará en ningún momento. Algo que rompe una de las promesas que realizó el gobierno de Barcala en anuncios que realizó para reanudar la obra, pero que ahora el gobierno local ha decidido dar marcha atrás.

El mensaje que transmitió el Ayuntamiento a través de sus comunicaciones a la ciudadanía y a la prensa es el siguiente, como se puede apreciar todavía en la web municipal (www.alicante.es): "Se instalarán cámaras para visualización en la web municipal de la evolución de la obra en tiempo real las 24 horas y cuyas imágenes permitirán resumir la actuación en un vídeo time lapse de unos tres minutos a su finalización".

Ahora, una vez adjudicado y comenzado el reinicio de la obra de reurbanización de la plaza, el Ayuntamiento se ha retractado. Desde el gobierno local señalan que "la cámara que se va a poner en la obra no es para que desde fuera se vean en tiempo real los trabajos, es para consumo interno, para luego poder hacer un vídeo". Algo que contradice su propia información pública.

Lo que decía la oferta

La oferta ganadora, la de la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A., incluía la instalación de cámaras para visualización en la web municipal de la evolución de la obra en tiempo real las 24 horas y cuyas imágenes permitirán resumir la actuación completa en un video de unos tres minutos de duración que se entregará al finalizar las obras, según indicó el gobierno local. La empresa adjudicataria ya ha participado en otras actuaciones de transformación urbana de la ciudad. Este verano fue la mercantil encargada de acometer la renovación del paseo de los Mártires en el frente litoral para dejar habilitado el paso por delante de la Explanada.

El nuevo plazo de ejecución de las obras de San Blas, prometido por el Ayuntamiento, es de diez meses, con un presupuesto de 3.793.313,43 euros. Unas actuaciones que se reanudaron el pasado lunes, 29 de abril, cuando volvieron los operarios a la zona en la que se tienen que acometer las actuaciones, que habían estado paralizadas durante un año y medio. Originalmente, tendrían que haber finalizado en marzo del pasado 2023, tras dar comienzo en abril de 2022, pero quedaron paralizadas en noviembre de 2022, obligando al gobierno local a realizar actuaciones de emergencia, para intentar minimizar los efectos negativos y a rescindir el contrato.

A finales de octubre del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante retomó la búsqueda de una empresa para ejecutar las obras de mejora de la plaza de San Blas que ahora ya han comenzado.

El propósito de esta intervención es llevar a cabo una reorganización total y completa del área, asegurando la preservación del arbolado y las palmeras adultas en buenas condiciones. Se proyecta un nuevo diseño que priorice el tránsito peatonal y mejore la accesibilidad universal, diversificando los usos del espacio, todo ello acompañado de mejoras en la iluminación interior.

Se busca mejorar la conectividad peatonal entre la zona norte y sur mediante la reurbanización y ajardinamiento de las aceras en la calle Antonio Martín Trenco y la calle El Pilar, creando un sentido peatonal unificado con aceras más amplias y una uniformidad en los materiales de pavimentación, mobiliario urbano e iluminación.

Asimismo, se contempla la instalación de nuevo mobiliario urbano, incluyendo una zona de juegos accesibles que fomente la integración entre diferentes grupos de edad, con elementos singulares en la zona sur y una reproducción de los existentes en la zona norte. Se llevará a cabo una renovación completa del alumbrado público, con luminarias más eficientes y sostenibles, incluso en las instalaciones deportivas.

Suscríbete para seguir leyendo