Once empresas compiten por la adjudicación del contrato para la reinicio de las obras en la plaza de San Blas, que arrancaron en abril de 2022, pero que se paralizaron hace un año, lo que derivó en el que el Ayuntamiento resolviera el contrato con Ecisa.

De las once mercantiles que optan al concurso la mayoría repiten en los mismos términos (en solitario o en UTE), aunque hay renovación. Entre las que lo intentan de nuevo figura Pavasal, Becsa, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, CHM y la UTE formada por Mediterráneo y Tyosa. En cambio, otras mercantiles, como Tizor, Bertolín, Audeca o Asch no vuelven a intentarlo, como tampoco Ecisa, la anterior contratista, aspirar a una inversión cuyo presupuesto ha aumentado, al pasar de 3 a 4,5 millones de euros por el incremento en el coste de los materiales, principalmente, con un plazo de ejecución de diez meses, muy similar a los once que marcaba el primer contrato.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha avanzado este miércoles en el expediente de licitación para el reinicio de las obras en la plaza de San Blas con la apertura de los sobres de las once empresas que concurren a la adjudicación de este proyecto a la espera de conocer las ofertas económicas para su clasificación en función de informe con las valoraciones técnicas.

En concreto, las empresas que optan a adjudicarse este proyecto son Pavasal Empresa Constructora S.A., CHM Obras e Infraestructuras S.A., Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U., Becsa S.A., UTE Plaza San Blas (Alcudia Servicios y Obras S.L. e Involucra S.L.), Aglomerados Los Serranos S.A.U., UTE Cesyr Urdecon (Cesyr Estudio y Construcción S.L. y Construcciones Urdecon S.A., UTE Moa Tyosa San Blas (Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A -MOA- y Tyosa Obras Públics S.L.), Tecopsa S.A., Eneas Servicios Integrales S.A., y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U.

Hace tres semanas, dos años después del primer intento, el Ayuntamiento de Alicante sacó a licitación de nuevo las obras que tienen un millón y medio de euros más de presupuesto, respecto al previsto inicialmente. Los trabajos arrancaron en abril de 2022 y no fue hasta noviembre del mismo año cuando los vecinos alertaron de la falta de movimiento en la zona.

Esa paralización de las obras obligó al Ayuntamiento, ante las quejas de los residentes, a realizar actuaciones de emergencia, para intentar minimizar los efectos negativos. La actuación permitió parchear la zona, mejorando el tránsito peatonal tapando parte de la excavación realizada en la avenida Antonio Martín Trenco y reabriendo al tráfico de la calle San Raimundo, cortada por la ejecución del colector. Además, se habilitó un paso de peatones en la zona, junto con el asfaltado de la calzada y el relleno de la zanja del nuevo colector para pluviales que se quedó sin finalizar. Este acuerdo excepcional tramitado por Infraestructuras tuvo un coste de 48.346 euros, que el Ayuntamiento financió con el aval incautado a la empresa contratista.

Una semana antes de la aprobación del nuevo proyecto, cuya licitación ya está en marcha, el Ayuntamiento de Alicante resolvió definitivamente el contrato suscrito con Ecisa para las obras de mejora del parque de San Blas, tras ocho meses de absoluta parálisis. La decisión del Ayuntamiento llegó tras conseguir el aval necesario del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana.

El objeto de la actuación contempla la reordenación completa e integral de la misma, respetando al máximo el arbolado y palmáceas adultas actuales en buenas condiciones, con un nuevo diseño que priorice el uso peatonal y se mejore la accesibilidad universal, dotando de diferentes usos a la misma, todo ello con la mejora de la iluminación interior. Se pretende que la interconexión peatonal entre la zona norte y la zona sur, quede mejor resuelta en la actualidad con la reurbanización y ajardinamiento de las aceras de la calle Antonio Martín Trenco y Calle el Pilar, dándole un sentido peatonal unificado, ensanchamiento de aceras y uniformidad en materiales de pavimentos, mobiliario urbano e iluminación.

La actuación contempla igualmente la instalación de nuevo mobiliario urbano con una gran zona de juegos accesibles, de carácter integrador entre edades, de carácter singular en la zona sur y una reproducción de los existentes en la zona norte. Se renueva totalmente el alumbrado público con luminarias de mayor eficiencia y más sostenibles medioambientalmente, incluso las de las instalaciones deportivas.

Para el resto de calles adyacentes (San Juan Bautista, Pepe Antón, El Pilar, San Raimundo y Condes de Soto Ameno) la actuación se ciñe a la repavimentación, la substitución de la iluminación, la instalación de riego y plantaciones y el mobiliario urbano. Se busca unos espacios de acceso a la plaza más atractivos para los usuarios a la vez de potenciar la accesibilidad peatonal, ensanchándose las aceras y ganando espacio para la plaza en detrimento de anchuras de viales para tráfico rodado.

Diferentes cotas

La actuación asegura que todos los itinerarios peatonales sean accesibles y para ello se garantizará un ancho mínimo de las aceras, se utilizarán pavimentos tacto-visuales en los pasos de peatones y paradas de autobuses y se prestará especial atención a la ubicación y disposición del mobiliario urbano al objeto de no crear barreras arquitectónicas. Las diferentes cotas de la plaza, especialmente en la zona sur, hacen necesario la transición entre ellas mediante una rampa accesible.

La calle Antonio Martín Trenco cambia su sección y se sustituye el canal de recogida de pluviales existente en su eje central por una canalización subterránea de pluviales estudiada por Aguas de Alicante, pasando a ser una calle con dos carriles, uno en sentido subida con ensanche a dos en cruce con Calle Condes de Soto Ameno y otro carril en sentido bajada. Esto supone al ensanchamiento de la acera que linda con el campo de fútbol de San Blas, mantenerse el número de aparcamientos en cordón en esta misma alineación de fachada. Se encaja un carril bici segregado de doble sentido en la calzada más cercana al campo de fútbol. Quedan las aceras repavimentadas y ensanchadas, se substituye la iluminación, el mobiliario urbano y la instalación de riego y nuevas plantaciones de arbolado.