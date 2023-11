Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacional Vasco (PNV), utilizó el rugby para describir la situación política que atraviesa España y más concretamente Pedro Sánchez en la legislatura que arranca este jueves. El político vasco, exjugador de rugby, utilizó varios términos de rugby como símiles para definir el reto al que se enfrenta el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El discurso de Aitor Esteban

"Su candidatura es la única posibilidad real de abrir las puertas de una legislatura porque facilitar un Gobierno que dependa de los votos y deseos de Vox no entra en nuestros planteamientos. Así que me encuentro con el balón en la mano. Miro a un lado, miro al otro. Si no suelto el balón me van a arrollar y no tengo confianza en que nadie vaya a venir en mi apoyo y pueda pasarle confiadamente el balón. No la tengo. Así que voy a hacer lo que cualquier MEDIO MELÉ o APERTURA medianamente apañado haría".

"Una patada para que el balón suba muy alto y dé tiempo a intentar recogerlo cuando vuelva a caer. Un GARRYOWEN para dar una oportunidad a la legislatura. Vamos a ver si podemos jugar el partido y marcar algún ensayo porque siempre se sale a ganar todos. Pero no me llamo a engaño. Ya nos conocemos todos del último partido, léase legislatura"

"Por eso no espero que quienes apoyemos hoy la investidura vayamos a hacer muchos MAULS. Ya sabéis, esa jugada coordinada en que un jugador en pie tiene el balón en sus manos y es protegido por sus compañeros de equipo empujando coordinadamente, enlazados, todos a una, ganando metro a metro. No creo que vayamos a ver muchos mauls en este partido".

"Más bien temo que vaya a ser este un partido con sucesión de RUCKS. La jugada en la que el balón está en el suelo y los jugadores porfían a empellones por cogerlo, apelotonados en un incomprensible desorden a ojos del espectador no habituado. Eso también es parte del juego. El PNV lleva muchas CAPS (partidos), ha jugado muchos partidos, conoce bien las reglas y la técnica del juego. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, señoras y señores diputados, señor candidato, nos vemos en el próximo ruck".

Los términos utilizados

Esteban comenzó nombrando en su discurso a MEDIO MELÉS y MEDIO APERTURAS, los jugadores 9 y 10 de un equipo que son los que dirigen el equipo desde la 'bisagra', quienes coordinan a delanteros y tres cuartos. El medio melé es el que levanta la pelota del suelo y mantiene el juego vivo, mientras el apertura es el que ordena la jugada a desplegar y también el que patea utilizando su pie.

El siguiente término es el GARRYOWEN, también llamado UP&UNDER o PATADA A SEGUIR. Se trata de una jugada en la que el portador del balón patea con mucha altura para ganar tiempo y que poder acudir él mismo a recoger su propia patada o dar tiempo a sus compañeros, que tienen que arrancar a correr tras él, a que acuden a hacerse con la patada ganando muchos metros.

El MAUL, jugada que Aitor Esteban conoce bien aunque su demarcación de ala no le implicase en ellos porque son jugadas más propias de los delanteros, es una plataforma que suele producirse a la salida de un saque de lateral o touch, en la que los delanteros de un equipo avanzan de pie juntos empujando entrelazados entre ellos camino de la línea de ensayo rival.

Y, por último, el RUCK es lo que en rugby se llama la abierta. Se trata de una fase del juego donde uno o más jugadores de cada equipo, que están sobre sus pies y en contacto físico, se agrupan alrededor de la pelota que está en el suelo para disputar su posesión. Después del placaje el portador de la pelota la presenta con ambas manos lo más lejos posible de los oponentes. Los jugadores que llegan al ruck para disputarlo deben adoptar una posición estable sobre sus piernas y contactan tomando al otro jugador con todo el brazo. Deben incorporarse desde atrás del último pie del último compañero en el ruck, por donde se traza la línea de offside. Los jugadores de apoyo deben agarrarse de sus compañeros y empujar, si corresponde, más allá de la pelota. Cuando la pelota sale del ruck ganada por un equipo en el empuje, el jugador de apoyo más cercano debe jugarla.