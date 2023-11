El Orihuela cayó derrotado en Los Arcos ante el Manchego, que llegaba a la Vega Baja como penúltimo clasificado del Grupo 4 de Segunda RFEF, y encadena la segunda derrota consecutiva como local y su tercera jornada sin ganar. Los «escorpiones» firmaron una mala actuación y quedaron condenados por un gol tempranero y otro fruto de un penalti bastante riguroso.

El duelo no pudo empezar peor para los intereses oriolanos, ya que el Manchego se adelantó a los cuatro minutos, tras un excelente pase en profundidad que dejó solo a Diego Aguirre, mano a mano con Aitor Arias. El atacante del conjunto visitante definió a la perfección, driblando al guardameta y marcando a portería vacía.

Los fantasmas del día del Yeclano volvían a aparecer y el tanto sentó fatal a los pupilos de Óscar Sánchez, incapaces de generar peligro pese a llevar la iniciativa del choque. Tan mal lo debió ver el técnico local que no quiso esperar al descanso para hacer un doble cambio, dando entrada a De las Cuevas y Salinas en el minuto 37, en la pausa producida en una falta lejana favorable al Manchego.

Cambios y penalti

Y ahí la fatalidad se cebó con los «escorpiones», ya que el colegiado señaló penalti tras la ejecución de dicho balón parado. El lanzamiento de Ale Hernández rozó precisamente en el brazo de De las Cuevas, uno de los recién incorporados. No parecía suficiente delito para una pena máxima, pero Pujol Salar no tuvo dudas y el propio Ale Hernández, desde los once metros, dobló la ventaja visitante.

En la segunda mitad, el Orihuela salió con la intención de recortar diferencias cuanto antes para intentar meterse de nuevo en el partido y jugar así con los nervios de un equipo que hasta su visita a Los Arcos no sabía lo que era ganar lejos de su estadio esta temporada en Segunda RFEF.

Sin embargo, la acumulación de porcentaje de posesión del balón apenas se tradujo en rédito a nivel ofensivo para los alicantinos, excepto un buen pase filtrado a Salinas dentro del área que el delantero del Orihuela no atinó a definir de manera correcta, encontrándose con la zaga manchega para evitar su remate. De hecho, los ciudadrealeños rozaron el 0-3 con un trallazo de Carlos Jiménez desde treinta metros que repelió el travesaño.

Ni la premura del tiempo ni los cambios hicieron reaccionar al Orihuela, mientras el Manchego seguía perdonando el tercero, esta vez en un disparo desde la frontal del área de Diego Aguirre. De las Cuevas, con su calidad y veteranía, trató de liderar el ataque local, sin el resultado deseado. Con la derrota final, los de Óscar Sánchez se quedan a solo dos puntos de la zona de descenso a Tercera RFEF.

FICHA DEL PARTIDO

ORIHUELA: Aitor Arias; Damián, Rafa Ortiz, Jawed (De las Cuevas, 37’), Camacho (Salinas, 37’), Revilla, ArmandoOrtiz (Jaime, 73’), Brian, Callejón, Marc Sirera (Jamie, 73’) y Mendi (Booker, 60’).

MANCHEGO: Carlos Mena; Juan Durán, Nacho Ruiz, Álex Jiménez (Ross, 83’), Carlos Jiménez (Verdú, 71’), Castroviejo, Diego Aguirre (Barace, 83’), Ale Hernández (Fran Rivera, 83’), Joao Dias, Rodrigo (Van Rooijnen, 59’) y Hilderink.

GOLES: 0-1 (4’) Diego Aguirre. 0-2 (38’) Ale Hernández, de penalti.

ÁRBITRO: Pujol Salar. Amonestó a Revilla, Joao Dias, Mendi, De las Cuevas, Juan Durán, Hilderink y Ross.

ESTADIO: Los Arcos.