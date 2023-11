La fiebre de las carreras populares también va con ellos. Los alicantinos Daniel Andújar y Mar Jover, olímpicos en Río, se han adentrado de lleno en el atletismo popular donde han encontrado nuevas ilusiones una vez que ya han pasado página a los sacrificios que requiere el deporte profesional. Andújar ha fundado el equipo Bull Runners en el que ejerce de entrenador de, entre otros muchos atletas, de Marieta Jover, que ha pasado del salto de longitud a las medias maratones.

«La vida te enseña que lo bueno no es tan bueno y que lo malo tampoco lo es. Todo surge tras una lesión crónica en mis gemelos la cual forzó mi retirada de la alta competición y tras asimilarlo nació el deseo de crear Bull Runners by Dani Andujar, con el afán de no solo correr para prepararte sino ser precursor de la idea de prepararte para correr, haciendo las cosas bien desde el principio para que disfrutes del camino y consigas tus meta», señala Dani, que destaca la gran salud de la que gozan las carreras populares: «La realidad es que solo va a ir a más porque salir a correr o entrenar mejora la calidad de vida de las personas ya que te permite desconectar de la vorágine del día a día e ilusionarte con nuevos retos que alcanzar y además te permite estar rodeado de un ambiente agradable y sano con quien compartirlo, pero en términos generales veo mucho descontrol en las estructuras de entrenamiento, generalmente asumen más carga de la que su organismo y sistema músculo-esquelético puede asimilar y eso deriva en estancamiento y frustración».

Sobre la presencia de Mar Jover en su equipo, el mediofondista no puede estar más satisfecho. «Conozco y admiro a Marieta desde hace muchos años y al poco tiempo de fundar el club comenzó su marido Paco y más adelante su hermano Joan. Tras oficializar su retirada de la alta competición quiso continuar ilusionada marcándose nuevos retos que conseguir porque al final la vida consiste en eso, en progresar y superarse a uno mismo. Y ella siempre ha tenido muy claro ponerse en manos de alguien que la pueda guiar en el camino y tuve la suerte de que decidiera por nuestro equipo», señala.

Por su parte, la saltadora de longitud ha encontrado nuevas ilusiones en las carreras populares: «Conozco el proyecto de Dani desde hace mucho tiempo, de hecho mi marido y mi hermano ya entrenaban con él. Dani lo sabe y en muchas ocasiones se lo he verbalizado, que tras mi último salto mis nuevos retos irían de su mano. Él no se lo creía, y aquí nos ves, formando un equipazo junto con todos mis compañeros».

«He descubierto un mundo de carreras que me apasiona porque el ambiente que se respira en una salida, durante la carrera y al finalizar la meta es sencillamente mágico. Es ahí donde todos compartimos esfuerzos y muchos entrenamientos previos para intentar conseguir y ofrecer nuestra mejor versión y alcanzar sueños. Las caras de satisfacción al cruzar la meta te llenan de energía y de querer seguir esforzándote cada día para revivir esas sensaciones. También es cierto que siempre te encuentras con personas que no han hecho una preparación previa para realizar tales esfuerzos y creo que es algo que no comparto, porque la salud va por delante de cualquier reto. Así, considero que cualquier persona que quiere poner en marcha un reto físico de tales dimensiones debe de estar guiado y trabajado por profesionales, y eso Dani lo hace estupendamente», señala Marieta, que prefiere no marcarse objetivos concretos en este mundo: «Media maratón, maratón… No me marco ningún objetivo a la larga. Lo bueno ahora es que no he de cumplir ningún objetivo competitivo y voy por sensaciones y retos que me apetecen. No voy a negar que superarme día a día es mi mayor motivación, así que puede que poco a poco vaya haciendo alguna media maratón más, pero la maratón va a tener que esperar un tiempo».

¿Se sufre más preparando pruebas populares o con el deporte profesional? Marieta lo tiene claro: «Es diferente. Según la exigencia con la que haces las cosas se llevará de una manera u otra. En mi caso, sufrir no sufro en ningún caso, pero sí que es cierto que la intensidad con la que entrenaba en el atletismo profesional, ahora la he rebajado por varias razones. La primera de ellas porque vengo de una disciplina donde la potencia, la velocidad y la fuerza, priman por encima de todo, y hacían poner al límite el cuerpo día sí y día también, y eso ahora ha cambiado con el fondo, pues trabajo a intensidades más bajas. Y la segunda de las razones es porque ahora veo el deporte desde otra perspectiva, donde las intensidades las voy marcando yo en base a lo que quiero, necesito y a mis sensaciones, y eso me permite alargar la vida deportiva desde un punto de vista muy sano».

Máxima ilusión en ambos deportistas en esta nueva andadura en el proyecto de los Bull Runners. Muchos kilómetros por delante.