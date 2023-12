¿No está Ter Stegen? Tranquilos, culés, hay Iñaki Peña para rato. El caso del portero alicantino, de solo 24 años, es de esos que emociona, que premia la perseverancia y el esfuerzo silencioso, el saber esperar las oportunidades que da la vida y, cuando llegan, exprimirlas con todo. Su actuación ante el Atlético fue estelar, con dos paradas de museo claves, y mostrando una seguridad que ha convencido al Barça. Todo indica a que no se buscará un portero en el mercado para suplir la baja de Ter Stegen.

Herculano confeso, ha pasado muchos años en el fútbol base azulgrana, tres temporadas en el filial, incluso aceptó hacer un ‘Erasmus’ en Turquía, donde dejó magníficas sensaciones en el Galatasaray. La temporada pasada solo jugo dos encuentros de Copa del Rey y uno de Champions League, pero, confiado en sus propias posibilidades de triunfar en Can Barça, decidió rechazar ofertas de otros equipos y renovar hasta 2026 para perseguir su sueño hasta el final.

La lesión de Ter Stegen le abrió las puertas a defender la portería del club de su vida. Debutó en LaLiga ante el Rayo Vallecano, brilló en la Liga de Campeones contra el Oporto y fue clave ante el Atlético. Ahora está recogiendo el premio de escuchar lo que le dictó el corazón.

Confianza total

Iñaki Peña se ha ganado el respeto de todos los culés y compañeros. El vestuario le dedicó una sentida (y más que merecida) ovación al finalizar el partido. «Iñaki Peña es un ejemplo. Al final, como se entrena se juega. Cuando entrenas tan bien aun sin jugar, rindes al máximo nivel. Hoy nos ha salvado al final con dos paradas extraordinarias», dijo de él Xavi tras el partido.

Araujo también tuvo bonitas palabras para su compañero: «Lo conozco desde el Barça B. Llegamos al primer equipo juntos. Muy contento por él, siempre trabaja y da el 100%. Le ha tocado la oportunidad y lleva dos partidos que nos está ayudando».

Los problemas de espalda de Marc-André ter Stegen continúan siendo el principal quebradero de cabeza en los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador no ha podido participar en los tres últimos partidos y se está llegando a una situación límite. Ter Stegen no quiere precipitarse ante la amenaza del quirófano. El alemán estudiaría, conjuntamente con los doctores del Barça, todos los escenarios posibles. El tratamiento seguido hasta la fecha no le ha permitido volver a los terrenos de juego y se han planteado alternativas.

La más drástica de todas es pasar por el quirófano. La intervención podría dejarlo entre cuatro y seis semanas fuera de los terrenos de juego, pero probablemente a la larga sea la opción más efectiva.

A la espera

Ter Stegen está tratándose a diario con los recuperadores del Barça y se probó antes de los encuentros frente al Oporto y Atlético de Madrid. En los dos casos, los resultados fueron negativos y el jugador se quedó fuera de la convocatoria.

En cualquier caso, el portero quiere meditarlo bien y durante la jornada ayer no tenía previsto tomar una determinación. Quiere tiempo antes de decantarse por alguno de los tratamientos más conservadores o finalmente optar por el quirófano.

El FC Barcelona esperará su decisión y, como mínimo, respira un poco más tranquilo por el buen rendimiento que está ofreciendo Iñaki Peña. El alicantino, con sus intervenciones brillantes ocupando el vacío dejado por el alemán, ha resultado decisivo para salvar las victorias ante el Oporto y Atlético de Madrid y todo apunta a que seguirá contando con la confianza de Xavi frente al Girona.