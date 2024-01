El Lucentum estrena el año con una abultada derrota en Sevilla tras firmar un horroroso último cuarto ante un Betis muy superior ofensivamente. El conjunto alicantino fue a remolque durante prácticamente todo el partido, pero la gran actuación de Davison mantuvo a su equipo con vida hasta los últimos diez minutos. Poco más se vio en un HLA que no encontró más opciones en el tramo final y acabó siendo barrido por un rival espectacular en ataque. Faltaron argumentos para plantar cara al Betis en un duelo muy irregular de los alicantinos que no supieron frenar el ímpetu local. Lo parecía en el arranque del último cuarto, pero el conjunto sevillano pasó por encima, Davison no encontró acompañantes en ataque y se firmó una derrota que deja un sabor amargo.

El HLA arrancó el encuentro con muy buenas sensaciones ante un Betis sostenido por un gran Faggiano, único jugador que sumó puntos en el conjunto sevillano en los primeros cuatro minutos. Cuatro triples consecutivos del Betis meten al Lucentum en problemas (22-16). Gudmundsson y Harris acaban con la espesura ofensiva alicantina desde la línea exterior en un cuarto frenético que finalizó con un 27-24. Diez minutos de locura entre dos equipos muy inspirados desde el triple. El HLA Alicante busca en Sevilla la décima victoria del curso Dos triples seguidos de Harris mantienen al HLA con vida ante un Betis superior, con mejor juego y más serio que el conjunto lucentino en los primeros minutos del segundo cuarto (41-32). El equipo de Pérez Caínzos no encontraba su sitio y el tiempo muerto era cuestión de tiempo. El Betis jugaba a placer mientras al Lucentum le costaba ver el aro. Los puntos de Davison no llegaban aunque aportaba rebote y asistencias. No podía el HLA con la efectividad del Betis de cara a canasta. Mal cuarto del equipo alicantino que llega al descanso con un 48-41 y malas sensaciones. El Betis era muy superior gracias a sus buenos porcentajes de tiro de Polanco, Faggiano y Rodríguez mientras el Lucentum no encontraba la forma de frenar el acierto local. Seguía vivo el HLA con una mejor defensa en el tercer cuarto pero el Betis no fallaba sus ataques. Aparece Davison y el encuentro se aprieta (53-51). El Lucentum entra de lleno en el partido. Rodríguez y Harris intercambian triples en un cuarto cargado de emoción. El HLA estaba siendo superior y los puntos de Davison y Adrià Rodríguez ponen al equipo por delante (64-67) por primera vez. Todo en orden tras superar los momentos críticos de la primera parte para enfocar el último cuarto con 65-67 en el marcador. Lo que un templo japonés ha predicho para el Lucentum El encuentro se dirigía a un final de infarto, pero acabó mucho antes. Davison encontraba su máxima inspiración en el momento más importante, pero el Betis endosa un parcial de 7-0 y complica las cosas al Lucentum a falta de seis minutos (80-73). Problemas graves para los alicantinos. El conjunto sevillano quería romper el partido a base de triples pero no entraban, concediendo esperanza al HLA. Demasiado solo Davison para recortar distancia y el Betis fue poniendo cada vez más difícil el partido para el Lucentum: 86-76 falta de tres minutos. Horroroso cuarto para el conjunto de Pérez Caínzos. Sin armas para contrarrestar el poderío de un Betis que arrancó el encuentro en zona de descenso. Se descompuso el HLA en los últimos diez minutos para sumar una derrota dolorosa pero justa. Demasiada irregularidad en el Lucentum.