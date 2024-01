Benidorm ya está preparado para albergar la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross, que se disputará este próximo domingo 21 de enero, en el circuito, preparado para la ocasión, en los parques de Foietes y El Moralet, junto al campo de fútbol Guillermo Amor.

Al igual que sucedió el año pasado, en su estreno en la Copa del Mundo, el CX Benidorm-Costa Blanca contará con una participación de lujo, con los mejores y las mejores especialistas mundiales, tanto en categoría masculina como femenina.

El principal atractivo para los aficionados será la presencia del denominado “Big Three”: el belga de nacional neeerlandesa Mathieu Van del Poel, ganador el año pasado en Benidorm; el belga Wout van Aert, segundo clasificado; y el británico Tom Pidcock, que terminó quinto.

En la presente temporada, los tres, que alternan el ciclocross con las pruebas de ciclismo en carretera, solo han coindicido en cuatro pruebas y en tierras benidormenses será la última.

Mathieu Van der Poel (1995, Kapellen – Bélgica; de nacionalidad neerlandesa) es un icono del ciclismo mundial. Sus cinco maillots arcoíris y sus 37 triunfos en citas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, cuya general sólo ha ganado una vez, le acreditan como uno de los mejores especialistas de la historia de esta especialidad. También ha destacado en carretera, en la que ha ganado dos Tours de Flandes, una Milán-San Remo, una París-Roubaix, una Strade Bianche, una Amstel Gold Race y una etapa del Tour de Francia, amén de vestir de amarillo en la propia Grande Boucle y de proclamarse campeón del mundo el pasado mes de agosto en Glasgow. También ha sido campeón de Europa de mountain bike.

Por su parte, Wout van Aert, (1994, Herentals-Bélgica) está considerado como una de las grandes estrellas del ciclismo mundial. En el ciclocross es uno de los mejores especialistas y ha sido tres veces campeón del mundo y ha ganado en tres ocasiones la general de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. En carretera ha vencido Milán-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche y nueve etapas del Tour de Francia, el maillot verde de la regularidad de la ronda francesa y dos platas mundialistas.

Tim Pidcock (1999, Leeds-Reino Unido) es uno de máximos exponentes de la actual generación de ciclistas multidisciplinares capaces de estar al mayor nivel tanto en el ciclocross, la bicicleta de montaña o la de carretera. Además de diversos triunfos en la Copa del Mundo, fue campeón olímpico de bicicleta de montaña en Tokio y es el actual campeón del mundo en esa misma disciplina. En la ruta, destacan sus victorias en la Strade Bianche, la Flecha de Brabante y la etapa del Tour de Francia de 2021 con final en el Alpe d’Huez.

Junto al “Big Three” también estarán el domingo en Benidorm los primeros clasificados de la Copa del Mundo de ciclicross, que se centran exclusivamente en esta especialidad: el belga Ely Iserbyt, líder de la clasificación; y los neerlandeses Joris Nievwenhuis, Pin Ronhaar y Lars Van der Haar.

La representación española correrá a cargo del alicantino de Villajoyosa, Felipe Orts, quien el pasado domingo en Amurrio consiguió su sexto título consecutivo de campeón de España; y el gallego Kevin Suárez.

Pascual Momparler, máximo responsable de Momparler Cycling, empresa organizadora de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca recuerda que Van der Poel, Van Aert y Pidcock “son ciclistas que no necesitan presentación. Son campeones mundiales, olímpicos, con medallas en todas las disciplinas. Son ídolos que han enganchado a este deporte a muchísimos aficionados. Para mí, como organizador, es increíble; para los espectadores, también. Si algo tiene el ciclocross, es que puedes ver a los ciclistas pasar muchas veces y desde muy cerca. Será el último duelo de la campaña, porque no todos van al Mundial y sin embargo sí vienen a Benidorm. Es una oportunidad única que no sabemos cuándo volverá a repetirse. Somos afortunados de contar con una prueba de ciclocross de máximo nivel en España y de poder ver en ella a los mejores ciclistas del mundo”.

Categoría femenina

Pero no solo en la categoría masculina habrá una gran participación en la CX Benidorm-Costa Blanca. En la femenina también. La principal figura será la neerlandesa Fem vam Empel, ganadora el año pasado en el circuito de Foietes-El Moralet. Junto a ella estarán sus compatriotas Ceylen del Carmen, Puck Pieterse, Inger van der Heijden, Lucinda Brand y Manon Bakker; y la británica Zoe Backstett; que lucharán por la clasificación general de la Copa del Munda.

Las bazas españolas serán la vizcaíana Lucía González y la valenciana de Ontinyent Sofía Rodríguez, campeona y subcampeona de España, respectivamente, el pasado domingo en Amurrio.

La prueba de élite masculina comenzará a las 15,10 horas y la de chicas a las 13,40. Se espera, al igual que el año pasado, un lleno en el circuito benidormense y la capital turística de la Costa Blanca se convertirá el domingo en la capital mundial del ciclismo y del ciclocross en particular.