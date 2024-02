Una semana para que Ilia Topuria se enfrente a Alexander Volkanovski por el título mundial de peso pluma de la UFC, la máxima compañía de las artes marciales mixtas, algo que no ha conseguido ningún español. El combate tendrá lugar en Las Vegas aproximadamente a las seis de la mañana del domingo 18. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en el Centro de Tecnificación para los aficionados que quieran seguirlo. «Quería contaros que vamos a poner una pantalla gigante en la sala de judo del Centro de Tecnificación de Alicante para todos los seguidores de las MMA que queráis ver el combate de nuestro alicantino Topuria por el campeonato del mundo UFC». Así comunicaba Luis Barcala en las redes sociales la intención del Consistorio de cara a una cita histórica.

Este gesto refleja el respaldo unánime de la ciudad hacia Topuria, quien considera a Alicante su hogar desde hace años y ha recibido el apoyo personal del alcalde. La campaña de apoyo no se limita solo a la pantalla gigante; el Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa con vallas publicitarias por toda la ciudad bajo el lema «Alicante con Ilia Topuria». Este respaldo sin precedentes demuestra el arraigo y el cariño que la ciudad tiene hacia el luchador, quien podría convertirse en el primer español en alcanzar la cima de la UFC. La expectación en Alicante es palpable, con la ciudad entera vibrando con la posibilidad de presenciar un momento único en el mundo de las artes marciales mixtas.

El luchador hispano-georgiano, forjado en el alicantino Climent Club, tiene un récord de 14 victorias. Topuria todavía no ha perdido ningún combate y se mantiene invicto. Delante tendrá a Alexander Volkanvoski, que es el campeón de la división desde diciembre de 2019. Desde entonces nadie ha sido capaz de arrebatarle el cinturón. El australiano tiene un récord de 26 victorias y 3 derrotas y es uno de los mejores peleadores de la historia del peso pluma de la UFC.

«Va a ser en el primer asalto. Estoy súper convencido. No me he preparado solo en este campamento, he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Llevo toda la vida preparándome así que sé las habilidades que tengo y de lo que soy capaz», aseveró. Ahora, a menos de una semana del combate, Topuria está centrado en el recorte de peso y llegar con la mejor condición física posible al octógono. «Es la vez que llevo mejor el recorte, estoy solo 8 kilos por encima», dijo el peleador. Volkanovski es uno de los mejores peleadores de la historia, y tampoco ha estado callado ante las constantes provocaciones de Topuria. Hace unos días, el peleador australiano ya avisó al español de que no iba a ponérselo fácil. «Quiero avergonzarlo. Quiero demostrarle que hay niveles y que pase vergüenza después de todo lo que ha dicho».