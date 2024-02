El británico Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) se llevó el triunfo en la Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía 2024. El campeón del mundo tuvo que emplearse a fondo para derrotar a un combativo Sam Gaze (Alpecin Deceuninck). La Nucía abrió el telón de la temporada internacional de XCO con una un gran nivel de participantes. Esta prueba internacional de bicis de montaña dio puntos para el ranking mundial UCI que da acceso a las plazas olímpicas para París 2024.

La prueba élite masculina de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO 2024 de La Nucía tuvo un pódium digno de “Copa del Mundo” con: 1º Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), 2º Samuel Gaze (Alpecin Deceuninck) y 3º David Valero (BH Coloma Team), que fue de menos a más. Completaron el pódium el danés 4º Sebastian Fini (Lapierre Mavic Unity) y 5º David Campos (Orbea Factory Team), que fue uno de los animadores de la carrera con una espectacular salida.

Es el tercer año que se disputa esta prueba internacional de Mountain Bike UCI C1, pero este año estrenaba nuevo circuito diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma.

La Shimano Super Cup Massi MTB XCO 2024 está organizada por el club local “La Nucía Coloma Bike Club” y el soporte de Costa Blanca-Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía. La entrega de trofeos contó con la presencia de Albert Busquets, Massi Bikes, los concejales Sergio Villalba y Miguel Ángel Ivorra y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes.

Los campeones del mundo brillan en La Nucía

Tras la victoria de Pauline Ferrand-Prevot de ayer en la prueba femenina de la Shimano Super Cup Massi de La Nucía, hoy Tom Pidcock se ha encargado de dar el doblete al equipo Ineos ganando también la prueba masculina de esta cita inaugural del campeonato. Los dos campeones del mundo han confirmado su condición de favoritos en La Nucía, dando un gran espectáculo y estrenando su palmarés en este año olímpico 2024.

A pesar del tiempo nublado el mallot arco iris de Pidcock brilló con luz propia esta mañana en el exigente circuito de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO 2024 de La Nucía, que congregó gran número de público de todas las nacionalidades.

El británico no lo tuvo fácil ya que la carrera empezó a todo trapo desde la primera vuelta con un motivadísimo David Campos, que fue el primer líder de la prueba. Pero pronto alcanzaría el liderazgo de la prueba el neozelandés Sam Gaze, ganador el año pasado, haciendo la gran selección y tensionando la cabeza. Pidcock fue remontando posiciones hasta que se puso detrás del biker de Alpecin, demostrando que eran los dos ciclistas más fuertes de la carrera. Por detrás Campos perdía posiciones mientras David Valero iba remontando, yendo de menos a más. En la última vuelta un error de Gaze fue aprovechado por Pidcock para adelantarle y atacar al neozelandés, abriendo una distancia ya definitiva. El campeón del mundo Tom Pidcock entró sólo en una abarrotada línea de meta en La Nucía. Sam Gaze fue segundo a 25 segundos y David Valero logró la tercera plaza a 46’, completando su gran remontada y llevándose la ovación del público. Cuarto quedó el danés Sebastian Fini y quinto el combativo español David Campos, que tuvo que emplearse a fondo en un apretado sprint para ganarle la plaza al francés 6º Maxime Marotte.

Por equipos los ganadores fue el BH Coloma Team ya que el sub 23 Alberto Barroso consiguió una meritoria 13ª plaza, que sumado a los puntos de David Valero (3º) dieron a la escuadra de Carlos Coloma el trofeo de equipos. Un gran triunfo para el equipo que corría en su “segunda casa”.

Vandersteen gana en sub 23

En categoría sub 23 el ganador fue el belga Jarne Vandersteen (Now Cycling Team). Segundo fue el español Alberto Barroso (BH Coloma Team) y tercero el noruego Sondre Rokker (IF FRØY). Destacar también la gran carrera de los bikers de “La Nucia BH Coloma Academy” que corrían en “casa”: 5º Francesc Barber, 7º Joan Mir, 24º Raúl Villar, 44º Roger Turné.