España eleva el reto: "Nunca hemos ganado a Francia, pero este miércoles será el día"

A un partido de la gloria. Otra vez. España no cesa en su empeño de poner patas arriba cada torneo que disputa. Tras el Mundial, está imparables. El primer hito fue el billete directo a los Juegos Olímpicos de París de este verano tras superar a Países Bajos. Este miércoles (19.00h, La1), de nuevo las de Montse Tomé pueden reventar otro muro y alzarse con la primera Nations League de la historia. Delante tendrán a Francia, una selección a la que no han ganado nunca. Por suerte, a España se le dan bien las cosas imposibles.

La final sin duda no estará exenta de polémica. Todas las miradas estarán puestas en Montse Tomé, que debe decidir si Alexia Putellas entra en la lista para la final. "Ahora mismo tenemos a 25 futbolistas disponibles para estar en el campo", sentenció y repitió en la rueda de prensa previa a la final. "El trabajo que han hecho Tere Abelleira y Alexia Putellas durante estos días ha sido muy positivo. Todos los días no hemos reunido para medir su evolución. Las 25 futbolistas están disponibles", añadió la entrenadora del combinado español.

Alexia llegando con la expedición de la selección a Sevilla. / RFEF

"El vestuario está bien, da gusto trabajar con ellas. Contamos con un grupo de futbolistas con ambición y ganas de aprender y ganar. Ellas tienen toda la predisposición. Entran a muerte. Estamos en un momento de equilibrio bueno con un clima profesional que nos acompaña", valoró Tomé antes de la final. La seleccionadora no perdió de vista a la rival, y destacó dos puntos que serán claves para el encuentro contra Francia: "La presión después de perdida y la posesión del balón".

El balance negativo

España y Francia se han visto las caras en 13 ocasiones. Diez duelos han caído a favor de las francesas, mientras los tres restantes han terminado en empate. El balance goleador cae también a favor del conjunto de Hervé Renard, con 22 tantos a favor. España ha sumado ocho en total. Sin embargo, hay claves de peso que refuerzan el papel de favorito para España.

La primera, no podía ser de otra manera, es la estrella que llevan cosida en el pecho. Desde que se proclamaron campeonas del mundo han pasado muchas cosas. "Hoy tengo la suerte de poder hacer la rueda de prensa. Me siento bien. El fútbol me sigue dando la vida que necesito. A día de hoy sigo trabajando para seguir disfrutando de este deporte", reflexionaba Jenni Hermoso. Ella se sentó ante los medios antes de la semifinal del Mundial y, desde la fecha, su vida ha cambiado radicalmente.

"Futbolísticamente y personalmente me ha cambiado mucho la vida. Me ha hecho ser una chica más fuerte. He aprendido muchísimas cosas que no me pasarán en el futuro. Ha sido un proceso largo y duro. De entender muchas cosas y conocer otras muchas. Sabíamos que cuando yo me sentara aquí iba a haber pocas preguntas de fútbol y tenía que estar preparada", añadía sonriente la madrileña.

Consciente de que Francia es uno de los rivales que siempre se le ha resistido a España, Hermoso tiene claro que eso va a cambiar este miércoles en La Cartuja. "El vestuario le tiene ganas a todos los equipos. No les hemos ganado nunca y este miércoles será el día. España es la mejor selección del mundo y vamos a salir a ganar como siempre. Si mañana ganamos volveremos a hacer historia. Que todas las generaciones nos vean como un ejemplo a seguir. Quiero que España gane de nuevo", zanjó la delantera.