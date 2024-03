El mejor embajador de Alicante

Ilia Topuria está empezando a marcar una época en el deporte mundial. No solo es su cinturón inseparable de campeón de la UFC, es cómo lo luce, los valores que transmite, su sencillez, su simpatía, su carácter ganador. Ha nacido una estrella que está teniendo una repercusión mediática sin precedentes en España. Ha adquirido una fama mundial espectacular tras dos asaltos ante Volkanovski que ya pertenecen a la historia. El Matador sabe ganarse a la gente, lo que decir en cada momento, cómo decirlo. Es un genio de la lucha e ídolo de masas. No es fácil conseguir esa relevancia en tan poco tiempo. Ha situado a las artes marciales mixtas en un deporte mundialmente conocido y al Climent Club en una cuna de campeones. Ya lo advertía Agustín: «Sabía lo que tenía en mi gimnasio. Solo era cuestión de tiempo». Palabras tranquilas, sosegadas y orgullosas de una de las primeras personas junto con Jorge que intercambió golpes con el campeón. Topuria traspasa fronteras en todos los terrenos. Su presencia hipnotiza y cautiva tanto a los amantes de las MMA como a los que ahora descubren la magia de esa gran empresa que es la UFC. Y además, es alicantino. Así se considera y le consideran. Desde los 15 años en la ciudad, Ilia está profundamente agradecido con la tierra que le ha dado todo. Ha situado a Alicante en el mapa mundial con un combate que tuvo en vilo de madrugada a miles de alicantinos. No hay precedentes de algo parecido a lo que está originando Topuria.

Este viernes será su gran día en Alicante con la recepción que le ha organizado el Ayuntamiento. A partir de las 19.30 horas, el luchador recibirá un nuevo baño de masas antes de descansar y buscar la paz tras la larga resaca. Le espera el balcón del Ayuntamiento para mostrar el cinturón a los cientos de aficionados que le esperan. La fiebre Topuria no ha hecho más que empezar. Todo esto se va a quedar corto con la expectación que va a despertar con su primera defensa del título, muy posiblemente en el Bernabéu, con un rival todavía por pactar. Hay Matador para años, un embajador idóneo para Alicante. Luis Barcala estuvo ágil semanas antes de su combate por el título mundial con las pantallas gigantes en el Centro de Tecnificación así como los carteles anunciadores de la pelea por toda la ciudad. No es fácil encontrar un embajador mundial de la potencia de Topuria, muy agradecido con Alicante desde el primer momento. La publicidad para la ciudad es exquisita. Sabe cómo vender, transmite y ejemplifica la cultura del esfuerzo como único camino para conseguir las metas deseadas. Ha nacido una nueva era y la ciudad puede sacar un inmenso partido. Por fin una celebración deportiva en la plaza del Ayuntamiento.