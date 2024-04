El precio que hay que pagar para volver a caminar

La joven jugadora de pádel de Altea Andrea Pérez Sellés vio truncada su carrera profesional el pasado 27 de octubre de 2023 a causa de un accidente que le provocó una fractura de vértebra y una lesión medular que ha cambiado su vida por completo. Tras recibir una operación en el Hospital de Denia, la alicantina ingresó en el Hospital de Parapléjicos de Toledo donde sabía que su estancia no se prolongaría más allá del próximo mes de junio a causa de la gran demanda asistencial que sufre el centro sanitario. Para poder completar su proceso de rehabilitación Andrea Pérez debe recurrir a la sanidad privada que, por ahora, solo puede costear "por unos meses".

La estancia en las instalaciones toledanas da un atisbo de esperanza tanto a la joven de Altea como a su familia: "Empecé a poder mover un poco las piernas y claro ahí el diagnóstico cambia por completo". A pesar de ello, la deportista reconoce que la terapia que recibe en el centro la percibe como una "readaptación" a su nueva vida, más que como una "rehabilitación" de una lesión en sí misma. "Este es el hospital en el que te enseñan a vivir en silla de ruedas realmente no te rehabilitan", admite Pérez Sellés.

Andrea Pérez practica pádel adaptado tras su lesión medular / INFORMACIÓN

El escenario a partir de recibir el alta, a pesar de que pueda resultar más afectivo tanto para el proceso de recuperación como el nivel anímico de la alicantina, no es tan optimista como parece. "El tratamiento costará entre 4.000€ y 5.000€ al mes, lo que pretendo costearme de la forma que sea es tan solo unos meses, ni siquiera tengo claro qué voy a poder hacer en un futuro", ha declarado jugadora de pádel.

En este sentido Andrea Pérez lamenta que no poder terminar su recuperación no le permita recuperar la movilidad en las piernas: "Esto supone que, a lo mejor, lo que podría recuperarse desde un inicio ya no pueda hacerlo, entonces si hay una mínima posibilidad de poder caminar, no debe perderse".

Por este motivo, el espíritu combativo de la deportista le ha llevado a iniciar una campaña de financiación en redes sociales que por el momento ya ha recaudado más de 5.000€: "Como me gusta mucho emprender y soy muy activa en redes, intento ayudar a mis padres como sea".

Andrea no está sola

Por otra parte, agradece todo el esfuerzo que organizaciones como la Federación Española de Pádel y entidades de la zona como Blue Padel de Alicante o el Club de Pádel de La Nucía, de la que ella misma es integrante, han organizado eventos benéficos a su favor. "Se están volcando en mí de una manera increíble, estoy más que agradecida con todas estas personas", afirma Pérez Sellés.

La jugadora de pádel alicantina, Andrea Sellés, durante un partido en el World Padel Tour / INFORMACIÓN

La exjugadora de World Pádel Tour también tiene pensado dar charlas divulgativas por centros escolares y sanitarios para dar a conocer su historia y "que pueda ayudar a gente". Su gran actividad por redes sociales ha sido un factor determinante para que Andrea Pérez se haya convertido en un ejemplo de superación en la provincia: "Es algo que no he podido llevar a cabo todavía, pero que haré en cuanto termine mi recuperación, si puedo ayudar a gente yo estoy encantada".

"Mantengo la ilusión en volver a usar mis piernas"

La jugadora de pádel de Altea no ha podido compaginar su recuperación con sus estudios de Marketing en la Universidad de Alicante y se ha visto obligada a dejarlos de lado hasta que concluya su rehabilitación, a pesar de haberse matriculado en el curso vigente. No obstante, contempla la situación de manera optimista y valora de forma positiva que esta nueva situación le haya brindado la oportunidad de descubrir otros deportes como la natación o el ciclismo adaptado que le devuelven la ilusión en "volver a usar las piernas".

Por el momento, Andrea Pérez Sellés no cesa en su voluntad de completar su proceso de rehabilitación, forzado a cruzar su camino con un centro de sanidad privada, y agota todas las posibilidades para poder volver a caminar. "Saldré de este hospital con el tratamiento y la recuperación a medias, tengo una gran fuerza mental, pero es algo que con los meses te va pesando", apunta la joven alicantina.