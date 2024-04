Oriol Blanco: “ Es una final”

El EÓN Horneo Alicante recibe este sábado 20 de abril (19:30 horas) en el Pitiu Rochel al Barça Atlètic en un partido clave en este final de temporada, a falta de cuatro jornadas para su final. Décimos en la tabla, el EÓN juega este fin de semana “una final”, tal y como asegura Oriol Blanco, jugador del equipo. “Es un partido importantísimo para nosotros, como estos últimos, porque nos jugamos, o la permanencia o acercarnos mucho a ella o, mirar más hacia arriba”, explica.

Una situación dada tras las tres últimas derrotas consecutivas. Si bien, el equipo está dolido por la última en Burgos, pero “muy motivado” ya que “la imagen y la intención” que se dio fue “muy distinta a la de los partidos anteriores y motiva más para salir a por todas este sábado”, confiesa.

Para Blanco, la clave para llevarse los puntos va a estar en que “ellos no corran y no tengan transiciones fáciles y metan muchos goles como a ellos les gusta”.

Duelo entre hermanos

Más allá de ser un partido clave para el devenir del equipo este curso, para el joven jugador catalán es “muy especial” ya que en las filas del filial culé juega su hermano: “jugar contra él no pasa cada semana. Esta será la segunda vez tras el partido de ida. Así que es un partido especial”.

Además, reconoce que han intentado sacarse información pero no sueltan “prenda”. “Los compañeros me preguntar a ver quién viene, quién se marcha con el primer equipo, pero no dice nada, confiesa entre risas.