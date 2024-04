Sansón y Dalila

¿Se han fijado en quién es el jugador del HLA Alicante que, en la mayoría de partidos, mete la primera canasta? Uno de los titulares indiscutibles del equipo, claro. Ese búlgaro que, cuanto más largo tiene el pelo, mejor juega. No me escondo: me encanta ver en la cancha a Kostas Kostadinov. Qué estilo, por favor. Qué jugadorazo. Qué clase. Vivo con miedo de que se corte el pelo y pierda la fuerza, como si fuera Sansón. ¿Se acuerdan de él? La historia es la de siempre: la del héroe que salva a su pueblo de los malos, de los otros. Sansón estaba destinado a defender a los israelitas de los ataques de los filisteos gracias a su fuerza sobrehumana, con la que era capaz de matar a un león con sus propias manos. Había una pequeña condición: conservaría ese poder siempre que no se cortara el pelo, puesto que ese era el voto a Yahveh que había hecho. A lo largo de su vida, Sansón demuestra su enorme fuerza en distintos enfrentamientos contra los filisteos, matando a muchos de ellos y rompiendo las cadenas que lo atan en vano. Sin embargo, todo héroe tiene su debilidad, y la suya fue descubierta por Dalila, una filistea de la que Sansón se enamora y a la que revela su secreto. Ya saben cómo sigue la historia. Dalila consigue que un sirviente le corte el pelo y así Sansón es hecho prisionero por los filisteos. Pero él se venga, claro. Vamos que si se venga.

¿Saben quién está tan intratable como Sansón esta temporada? Leyma Coruña. Los gallegos están en racha ganadora y tienen muchas papeletas de conseguir el ascenso directo a la ACB. Diego Epifanio ha encontrado el secreto de la fuerza de este equipo, que lleva dos victorias de ventaja a sus perseguidores a falta de cuatro jornadas para que concluya la liga, y que a día de hoy es el claro favorito. Los coruñeses le dieron tremendo repaso a Movistar Estudiantes, han ganado a equipazos como Tizona Burgos, revelación de esta LEB Oro, o a Força Lleida. Solo San Pablo Burgos tendría el average a su favor en caso de empate con Coruña, por un solo punto. Curiosamente, el único equipo que le ha ganado los dos partidos esta temporada es el Fuenlabrada, que está luchando ahora por ocupar la última plaza de playoff. Nosotros nos enfrentamos a Leyma en la segunda jornada de liga. Perdimos de cinco puntos en un encuentro igualadísimo, y quizá les sorprenda recordar que nuestro Richard Balint metió veinte puntazos en el Palacio de los Deportes, más que ningún efectivo coruñés. Ahora que jugamos en casa, con nuestro pabellón y nuestra gente, quiero pensar que Antonio Pérez Caínzos será capaz de hallar la debilidad de tan colosal equipo, con su espíritu filisteo y sus artes de persuasión. Todo héroe tiene una debilidad (hola, Aquiles), así que tiene que haber una manera de frenar a Jakovics, a Diagne o a Barrueta. Encomendémonos a la sutileza de Dalila, a su constancia y sacrificio, antes de que Coruña sacuda con tanta fuerza nuestras columnas del Ferrándiz que nos quite la ilusión de sumar una victoria más de camino a los playoff.