El Alcoyano recupera efectivos en su cuarto intento por cerrar la permanencia

Parras: "Ahora hemos de ser más profesionales que nunca"

El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, ha apelado a la profesionalidad de la plantilla en la víspera de recibir este domingo (12 horas) a un Ceuta que se está jugando el billete para la promoción de ascenso, en eo que será el cuarto intento de su equipo para cerrar matemáticamente la permanencia.

"Ahora hemos de ser más profesionales que nunca. No nos merecemos acabar mal la temporada. El equipo ha hecho un gran trabajo sobre todo en la segunda vuelta. Si hubiéramos sido una plantilla dejada o de gandules no nos lo mereceríamos, pero no es así y hemos sabido sobreponernos a todas las dificultades que han ido surgiendo", reflexionó.

Para Parras, el momento del Ceuta, que podría dejar virtualmente zanjado el billete para la promoción de ascenso en caso de victoria mañana, exigirá "estar al nivel de febrero y marzo, cuando conseguimos tantos puntos y fuimos extremadamente competitivos".

En cualquier caso, el técnico del Alcoyano espera a un Ceuta que "vendrá con las orejas tiesas" porque "sabe que no somos un rival de fiar. Trataremos de aprovecharlo y va a ser muy importante igualar el nivel de activación con el que ellos vengan. Hemos de demostrar que ellos se juegan mucho, pero nosotros también", indicó.

El técnico apuntó que no cree que el Ceuta sea un equipo "sobador" de balón por las ideas de su técnico, destacando que son un equipo "físicamente muy poderoso y vertical, que aprovecha cualquier despiste del rival, además de tener arriba a un auténtico "killer" del área como es Rodri".

Parras espera que su equipo acabe dando esa "marcha más" que suele aparecer en momentos de dificultad o frente a rivales de la zona de arriba de la clasificación, de la misma manera que quiso transmitir normalidad sobre el incierto futuro del club a nivel institucional, argumentando que "desde dentro lo que nos están transmitiendo es tranquilidad".