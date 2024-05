Topuria se enzarza con McGregor y duda sobre la fecha de su primera defensa

Ilia Topuria ha cumplido tres meses como campeón del peso pluma UFC y, aunque no ha vuelto a pelear, sigue enfrascado en diversos cruces de declaraciones con posibles rivales.

Por encima de ellos destacan dos nombres, el del estadounidense Max Holloway, que se postula como su próximo rival, y el del irlandés Conor McGregor, a quien Topuria no esconde que le gustaría enfrentarse, pero que todavía no aparece en el horizonte del alicantino.

Precisamente McGregor ha sido el último en caldear el ambiente de las artes marciales mixtas, con una serie de declaraciones marca de la casa en las que no deja títere con cabeza. La principal diana de sus palabras es el campeón afincado en Alicante desde los 15 años.

«Que se joda Topuria. Me importa un carajo. Me recuerda a un Artem Lobov retrasado. Creo que Holloway lo destroza. Ilia no es un campeón. Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido mientras él lo sostenga», declaró el irlandés durante el directo de un canal especializado en MMA. Khabib Nurmagomedov y Alexander Volkanovski fueron otros de los luchadores atacados por McGregor.

Topuria responde a McGregor

La respuesta de Topuria no se hizo esperar y llegó a través del podcast Sportskeeda MMA. El hispano-georgiano, en una línea mucho más calmada que su compañero de profesión, habló sobre sus planes de futuro, tanto del primer combate de defensa de su título UFC como de la figura del irlandés.

«Espero defender el cinturón con Holloway y luego quiero pelear con Conor McGregor. Será la pelea más grande en la historia de las MMA. El ‘pay per view’ más grande, con 80.000 personas viendo la pelea», afirmó Topuria, que no entró a valorar los descalificativos.

Sobre ese próximo combate contra Holloway, que todavía no es oficial aunque prácticamente todo el mundo lo da por hecho, Topuria planteó dudas acerca de las fechas. El campeón alicantino espera que pueda tener lugar en septiembre, aunque si no acaba siendo posible por la imposibilidad de cuadrar calendarios, señala finales de año como segunda posibilidad, ya que para comienzos de 2025 está trabajando en el evento de UFC en España y antes del mismo quiere realizar una defensa del título.