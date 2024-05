La jefa de gabinete de Rocha sabía que el contratista de La Cartuja era hermano de un ejecutivo de la RFEF

La directora de Gabinete de la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Elvira Andrés Monte, sabía que Ángel González Segura, directivo desde 2019 de Gruconsa, -la constructora que remodeló el estadio de La Cartuja de Sevilla durante la presidencia de Luis Rubiales-, era hermano del jefe de los Servicios Jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro González Segura, según especifica la transcripción de la declaración como testigo de la empleada de la RFEF celebrada este viernes, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

Ambos hermanos, Pedro y Ángel González Segura, fueron detenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque solo Ángel, el directivo de la constructura Gruconsa, pasó a disposición de la jueza Delia Rodrigo, que le dejó en libertad.

Antes de ser nombrada en septiembre directora del Gabinete de Rocha, Elvira Andrés Monte fue responsable de Cumplimiento Normativo (2018-2020); de Integridad (2020-2022); y vicepresidenta de la entidad federativa.

En su testimonio, Elvirá Andrés Monte reconoció a la instructora que sí tuvo conocimiento de que "un hermano del director de legal trabajaba en esta empresa", y que de hecho se interesó sobre si no había más empresas que pudieran realizar las obras. La directora de Gabinete de Rocha aseguró que le comentaron que "no, que era complicado y que su hermano solo era un empleado de una multinacional sin poder de decisión".

"Ninguna participación"

En fechas posteriores, continuó, supo más cosas de los contratos para la remodelación de La Cartuja, campo en el que jugó la selección española en la última Eurocopa. Sin embargo, al ser interpelada sobre qué relación tuvo con estas obras, la directora de Gabinete de Rocha, imputado en el caso Supercopa, fue categórica: "Ningún tipo de participación", pues ni sabía que había mucha prisa para adecuar el estadio sevillano porque la sede en un principio iba a ser Bilbao y luego se pasó a la capital andaluza; y que por ello había que acometer una obra importante.

Además, la supervisión de estos contratos, prosiguió, la hacía el departamento legal de la RFEF y el comisionado de control externo, aunque también el departamento financiero tenía que darle validez. Pese a que para la adjudicación de estas obras de forma habitual se exigía la aportación de diferentes propuestas, en esta ocasión "había poco tiempo". No obstante insistió en que no sabía "cómo lo gestionaron" porque ella no intervino.

Y por ello, continuó, no tiene información sobre si la comisión económica de la RFEF decidió no contratar con Gruconsa en un primer momento, para hacerlo después. Sí supo que en enero de 2023 el Ayuntamiento de Sevilla dio un plazo de dos meses para hacer unas obras en el estadio. También conoció que el Consistorio andaluz acudió en marzo a la Federación para exigir que las obras se realicen "cuanto antes". Tampoco supo que hubiera "una lista negra de trabajadores para su despido", aunque sí tenía conocimiento de que el presidente Rubiales "valoró los perfiles que no eran de su confianza".

Entre las funciones de Elvira Andrés estaba la de supervisar el área de Integridad y crear, "desde cero", un modelo de compliance [cumplimiento normativo] que supervisase que la actuación de los miembros de la RFEF era acorde a la ley y a las normas internas de la propia Federación.

Por eso, cuando llegó a ese nuevo puesto, asegura que quiso aplicar el nuevo filtro de forma retroactiva pidiendo una copia del contrato firmado apenas unos meses antes para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Sin embargo, no se le proporcionó de forma íntegra.

No sabía que era Piqué

Según explicó durante su declaración, la nueva jefa de Gabinete de Presidencia de Pedro Rocha habría recibido un documento llamado "acuerdo de servicios" en el que no estaba la información. Todo lo que no estuviera en esa documentación, le dijeron, era "confidencial". Todavía hoy, la jefa de gabinete del presidente de la RFEF asegura desconocer si Gerard Piqué es dueño del Andorra.

Una de las cosas, por ejemplo, de las que dice no haberse enterado hasta un tiempo después es de que Gerard Piqué, futbolista de la Selección, jugador del FC Barcelona y presidente del Andorra, era además el comisionista del contrato de la Supercopa.

Le habían dicho, declaró Elvira Andrés ante la jueza, que había una tercera parte implicada en el acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí como comisionista, pero no quién era. Y no indagó más entonces ni tampoco reparó en ello, explicó, porque lo que más preocupaba en ese momento era "el tema de los derechos humanos".