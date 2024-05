Adiós por la puerta de atrás

Adiós a la temporada 2023/24 con otra derrota. Con la sensación de haberse visto minúsculo ante un rival superior en exceso. Al HLA Alicante le quedaba encomendarse a la magia del Pedro Ferrándiz para creer en lo que era increíble, ganarle tres partidos seguidos al ICG Força Lleida. Tanto que, en realidad, la hombrada quizás hubiese sido ganar uno.

Los alicantinos sufrieron un correctivo que ni el honor pudo equilibrar. Se evocó a la unión, al apoyo de la afición y a la capacidad de no rendirse. Pero una vez se empezó a jugar al baloncesto, Lleida volvió a ser muy superior. Un parcial descomunal. Diez minutos de reloj sin dejar anotar a su oponente en juego. Demasiados hechos para negar la realidad. A los lucentinos les quedó resistir, esperar a que su oponente diera muestras de ser de LEB y no de NBA y soñar con que, en algún momento, los nervios se apoderaran de los leridanos. Algo que jamás ocurrió.

Harris fue el retoque en el quinteto titular de Antonio Pérez Caínzos para la tercera batalla contra los leridanos y, pese a que comenzó anotando un triple, el conjunto visitante supo encontrarle rápidamente las cosquillas en defensa, con Villar, más alto que él, llevándole al poste bajo hasta en cuatro ocasiones casi seguidas. Fue el inicio de la escapada de su equipo y el americano se marchó desquiciado al banquillo y con dos faltas en su casillero.

Durísimo parcial

Ese era solo el comienzo del hundimiento lucentino. Entre el triple de Gudmundsson (9-11, min.4) y el mate de Adrià Rodríguez (14-39, min. 15) pasaron diez minutos sin que los alicantinos fueran capaces de anotar una sola canasta en juego. Tres tiros libres fue la escasa aportación al marcador de los locales mientras los visitantes desplegaban las virtudes de Krutwig, Lobo, Kuath y compañía, tanto desde la zona interior como desde el triple. El resultado, un terrible parcial de 3-28 entre el primer cuarto y el inicio del segundo que dejó la situación pendiente de una reacción y remontada históricas. Y más sin la aportación de un Davison que volvió a bajar su prestación anotadora.

Eso sí, si algo tiene este Lucentum es orgullo y capacidad para no bajar los brazos. Con la eliminatoria 0-2 y una máxima desventaja que alcanzó los 27 puntos (12-39, min.14) muchos equipos hubieran pensado en las vacaciones. El día, además, no acompañaba, con lanzamientos exteriores que no tocaban el aro y con fallos inverosímiles desde debajo de la canasta. En el peor momento, el HLA Alicante empezó a sumar, poco a poco, y entre Kostadinov y Ventura lograron darle un buen bocado a la diferencia, dejándola en 14 al descanso, e incluso ganar el parcial del segundo cuarto.

A las puertas de creer

Otros tres minutos y medio sin anotar volvieron a alejar del sueño de la remontada al Lucentum, con un parcial de 0-6 que rompió, quién si no, Kostadinov desde el triple. El búlgaro necesitaba refuerzos y estos llegaron en la figura de Barro, inédito hasta ese momento y autor de tres acciones consecutivas que levantaron a la afición de su asiento e hicieron creer al Pedro Ferrándiz, reduciendo la desventaja a once (39-50, min.26).

Lleida trataba de bajar revoluciones al duelo y entre una faltita señalada al propio Barro y un triple a la contra de Brito volvieron a alejar la hombrada. La barrera psicológica de los diez puntos no cayó y, paso a paso, los catalanes volvieron a escaparse, devolviendo los 20 de diferencia tras un triple de Lobo al inicio del último periodo. Tocaba despedirse del curso de la mejor manera posible, tras coquetear con una derrota aplastante.

Los jugadores del HLA Alicante agradecen el apoyo a sus aficionados tras caer ante el Lleida / Rafa Arjones

De cualquier modo, el HLA Alicante solo pudo confirmar lo que se presentía al conocer el rival de su serie en el este «play-off», un equipo que le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos del curso, cuatro de ellos con una clara superioridad, y que sigue embalado hacia la ACB, con su duodécima victoria consecutiva. A los lucentinos les toca curarse las heridas durante el verano y tratar de hacerse más fuertes el curso próximo para, cuando llegue el momento de la verdad, no verse en la inferioridad en la que se ha visto frente al Força Lleida.

FICHA DEL PARTIDO

HLA ALICANTE (58): Harris (3), Davison (7), Gudmundsson (10), Kostadinov (13), Barro (10); Bercy, Balint (3), Gatell (2), Rodríguez (5), Ventura (5) y Hook.

ICG FORÇA LLEIDA (73): Matulionis (3), Villar (7), Krutwig (15), Simeunovic, Hasbrouck (9); Brito (6), Cuéllar, Vega (3), Lobo (18), Kuath (12) y Arroyo.

Marcador por cuartos: 10-26, 18-16, 13-16 y 17-15.

Árbitros: Carlos Javier García, Víctor Mas y Rodrigo Palanca. Expulsaron a Davison tras cometer cinco faltas personales (min.35).

Pabellón: Pedro Ferrándiz.

