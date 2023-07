No tocar lo que se ha demostrado eficaz, una máxima que generalmente funciona. Fernando Estévez no quiere vaivenes, no quiere cambios, tampoco más colaboradores. Desea afrontar la vuelta del Deportivo al fútbol profesional con el mismo grupo de ayudantes con el que consiguió el ascenso hace quince días. El preparador granadino tenía asegurada la renovación de su contrato en caso de sellar el salto de categoría, pero el resto de colaboradores, no.

Por eso está trabajando para que la dirección deportiva que lidera Manu Guill selle la continuidad de los cuatro hombres que han formado el círculo íntimo del entrenador del Eldense en el día a día, su ayudante en el banquillo, Antonio Castaño; el analista Jaime Pérez; el preparador físico, Xavier Moñino; y el entrenador de porteros, Juan Garrido Canales. Los quiere a todos con él. Estévez ya ensalzó en la rueda de prensa posterior a la final contra el Real Madrid Castilla, la que devolvió a la capital del Medio Vinalopó a Segunda sesenta años después, la tarea capital de sus colaboradores, fundamentales para el andaluz en la consecución del objetivo. El Eldense cita a Miguel Marí e Iván Chapela para iniciar la pretemporada La secretaría técnica no se ha manifestado al respecto, de hecho aún no se ha hecho oficial ni la continuidad de Estévez pese al automatismo que refleja su contrato por objetivos. Manu Guill ya explicó en este periódico que la renovación del entrenador del Deportivo era «segura», así que solo resta conocer el momento en el que se anunciará la prórroga laboral de los demás integrantes del cuerpo técnico, que tienen que empezar a trabajar con el grupo la semana que viene. La plantilla está citada el martes para someterse a las revisiones médicas y a las pruebas de esfuerzo. Todos los jugadores convocados, salvo los dos nuevos, Miguel Marí e Iván Chapela, tienen muy reciente el final de curso, así que llegarán en un buen tono muscular. Antonio Castaño es la mano derecha del preparador granadino. Coincidió con él en el Badajoz y desde entonces han ligado sus carreras, por lo que la continuidad del extremeño no está en cuestión. El preparador físico, procedente del Sabadell, tiene el aval de la secretaría técnica, que es quien fue a buscarle, y el mítico Canales, que volvió a Elda para encargarse del trabajo específico con los guardametas después de hacer lo propio en el Real Madrid, también cuenta con la confianza máxima del club de su ciudad de adopción. ¿Cúando juegan el Elche y el Eldense la primera jornada? El último en unirse a ese póquer técnico fue el alicantino Jaime Pérez. Quien fuera ayudante de Asier Garitano en los años de mayor gloria del Leganés en Segunda y Primera, y también entrenador del Jaén, con el que rozó el ascenso, se ha especializado en el Deportivo –que fue a buscarle con el curso ya empezado–, en los análisis futbolísticos, la elaboración de perfiles y la confección de estrategias en función del adversario al que se enfrenta el primer equipo. Pérez llegó al Eldense en la jornada 4, después de un inicio titubeante, y los azulgranas encadenaron cuatro victorias que sirvieron para templar los ánimos y calmar las aguas. «Lo más bonito del ascenso del Eldense ha sido ver las caras de felicidad de toda la ciudad» Los cinco conforman un equipo de trabajo solvente, perfectamente parcelado en el que todos sirven a la forma de entender el fútbol de quien ha sido capaz de superar el rédito deportivo y el calado social de la figura de su antecesor, José Juan Romero, algo que parecía muy difícil a 48 del arranque de la pretemporada del curso pasado, que es cuando se anunció al sustituto del técnico de Gerena. A diferencia de él, Estévez no ha colisionado en ningún momento con la propiedad... y eso también ha sumado.