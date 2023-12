Tras la contundente derrota cosechada en su propio feudo frente al Tenerife, el técnico del Eldense, Fernando Estévez, fue claro respecto al partido: «El 0-3 puede ser llamativo, pero el que haya visto el partido no lo entiende». El míster azulgrana recalcó que la expectativa de goles fue muy superior para el equipo de Elda, pese a ello, por mucho que se genere lo que cuenta al final de temporada son los goles y los puntos.

El granadino lamentó esa falta en el partido, ya que consideró que los delanteros de su equipo no aprovecharon las que tuvieron y el conjunto tinerfeño fue mucho más efectivo.

Un Tenerife que llegaba a la ciudad del calzado con una racha de siete partidos sin ganar en Liga, algo que el entrenador azulgrana aprovechaba para poner en valor la dificultad de la Segunda División: «Competir en esta categoría exige una competencia, es responsabilidad mía. Al terminar, el comportamiento del estadio entero ha sido excepcional, por lo que pedimos disculpas».

Objetivo: 25 puntos

Estévez también recalcó que el objetivo antes de cerrar la primera vuelta es alcanzar los 25 puntos, la mitad del objetivo marcado a final de temporada. Y es que, pese a la contundente derrota de ayer, Estévez hacía autocrítica y asumía la responsabilidad en la misma.

Por último, respecto al polémico penalti del Tenerife que supuso el 0-1, Estévez no quiso meterse en polémicas: «Es un elemento más del juego». Aunque sí dejó caer que el VAR tiene que aclarar las cosas y no generar dudas para que no sea interpretable.