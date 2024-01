Álex Martínez ha sido el protagonista este miércoles en la rueda de prensa previa al partido que el Deportivo Eldense disputará este próximo domingo (14 horas), frente al Espanyo, en el Nuevo Pepico Amat.

El jugador sevillano ha mostrado su agradecimiento al club, a sus compañeros y a la afición por todo el apoyo recibido durante los más de nueve meses que ha estado con su recuperación, tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda la temporada pasada, en Primera RFEF, en Calahorra.

Desde entonces un calvario para las rehabilitaciones, del que se ha mostrado muy orgulloso de sí mismo por haber podido superar. Volvió a jugar en el Nuevo Pepico Amat en el amistoso frente al FC Twente del pasado 7 de enero, jugando los primeros 45 minutos hasta el punto de estar ya disponible para el míster, si así lo considera necesario.

“Estoy contento porque no me he resentido ni he tenido dolores musculares gracias al trabajo del gimnasio. Cada semana me encuentro mejor y estoy preparado para estar a la altura de mis compañeros”, ha mencionado el futbolista. En cuanto al momento más complicado durante estos nueve meses, Álex ha reconocido que fueron las primeras semanas tras salir del quirófano en las que era incapaz de moverse y tuvo que hacer reposo sin salir de casa.

También ha añadido sentirse en deuda con la afición por estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juegoo: “Mi regreso será la oportunidad de darles las gracias por todo el cariño que me han dado, estoy súper orgulloso de estar en este club”. También ha agradecido a sus compañeros por el regalo que le dieron el año pasado en forma de ascenso y tampoco ha querido olvidarse de Miguel Ortega, readaptador del equipo que le ha ayudado en su proceso.

Respecto al equipo, ha remarcado que están ofreciendo un gran nivel competitivo: “Parece que llevamos muchos años en Segunda”. Ha resaltado el aumento de la competitividad en la competición y la capacidad del equipo que está teniendo para competir frente a cualquiera: “Es la línea a seguir”.

Sobre la competencia que tiene esta campaña en el lateral zurdo con Poloni y Marc Mateu ha comentado que asume el rol de partir desde el banquillo tras venir de una campaña donde lo jugó prácticamente todo: “La competencia es buena porque te hace subir el nivel, voy a intentar recuperarlo, habrá minutos para todos pero tanto Marc como Derick están haciendo una gran campaña”.

Por último, respecto al duelo frente al Espanyol, ha remarcado que el equipo está capacitado para competir contra cualquier rival: “Ya les plantamos cara en su estadio, nos estamos adaptando muy bien a la categoría y no le tenemos miedo a nadie. El otro día el Zaragoza apenas nos tiró a puerta, y parece que llevamos muchos años en el fútbol profesional”, ha concluido.