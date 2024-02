Fernando Estévez hace historia en el Eldense

Fernando Estévez está haciendo historia en el Eldense. El técnico granadino llevó la temporada pasada al conjunto azulgrana a Segunda División y esta campaña tiene muy cerca conseguir el objetivo de la permanencia.

Con 14 partidos todavía por disputar, el Deportivo suma 38 puntos, tiene una ventaja de nueve puntos sobre los puestos de descenso y la meta de los 50 puntos está a tiro de cuatro victorias.

Estévez, según informa EFE, cumplió el pasado domingo 75 partidos oficiales como entrenador del Eldense. Y lo hizo con un importante triunfo, en el Nuevo Pepico Amat, ante el Racing Club de Ferrol (2-0).

El preparador de Capileira asumió las riendas del equipo de Elda en el verano de 2022 tras la salida de José Juan Romero semanas después de lograr el ascenso a Primera Federación.

Desde entonces, ha dirigido al cuadro azulgrana en 70 encuentros de competición liguera entre Primera Federación y LaLiga Hypermotion más cinco de Copa del Rey, entre ellos, una histórica eliminatoria ante el Athletic Club de Bilbao.

En esta etapa, el entrenador del Eldense ha logrado un ascenso al fútbol profesional y está a un paso de asegurar la permanencia en la segunda categoría del fútbol español, división a la que el club de Elda regresó el pasado verano después de seis décadas.

De los 75 encuentros oficiales con Fernando Estévez en el banquillo, el Eldense ha ganado 31 partidos, empató 26 y perdió en 18 ocasiones, un balance positivo que ha servido al club de Elda para rubricar una de sus mejores etapas a lo largo de su s más de cien años de historia.

Fernando Estévez, pensativo, durante el encuentro del pasado domingo frente al Racing de Ferrol / MATÍAS SEGARRA

Nunca más de 41

Antes de hacerse cargo del conjunto azulgrana, el técnico granadino no había estado tantos encuentros en un mismo equipo.

Tras su paso por el Granada B y el Loja, se hizo cargo del Guijuelo, al que dirigió en 39 envites. Posteriormente estuvo en el Almería B, con 20; y luego en el Marbella, con 41 encuentros, que es su segunda mejor cifra en un mismo banquillo. Al Burgos lo entrenó en 36 partidos y al Badajoz, su último club antes de llegar a Elda, en 26.

El técnico de Capileira dando instrucciones, durante el choque ante el Rancing de Ferrol / MATÍAS SEGARRA

Fernando Estévez termina contrato en el Eldense a final de la presente temporada y no tiene cláusula de renovación automática en caso de lograr la permanencia. El granadino se está haciendo un nombre en el fútbol profesional y, en caso de no seguir en el banquillo azulgrana, seguro que no le faltarán propuestas.