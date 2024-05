Mes de mayo exigente el que espera al Eldense

Panorama muy oscuro el que ha envuelto deportivamente al Eldense en los últimos dos meses, a dos puntos de los puestos de descenso a 1ª RFEF y con sensaciones muy pobres del equipo, que acumula ocho partidos sin ganar. La falta de gol se ha puesto en el punto de mira tras la pobre imagen ofensiva que mostró el equipo en Alcorcón.

El colchón de doce puntos que tenía hace siete jornadas se ha desvanecido, y ahora los azulgranas afrontan la recta final de liga metido de lleno en la pelea por la salvación. Una lucha en la que ningún equipo queda exento a estas alturas, ya que incluso el Andorra siendo colista está a cinco puntos de la permanencia. En la última jornada, tan sólo el Huesca perdió su partido de los últimos 12 clasificados, un dato que refleja la paridad que hay en la zona baja de la liga Hypermotion.

El Deportivo tan solo ha estado una jornada en lo que llevamos de campeonato en puestos de descenso (Jornada 9), desde entonces ha luchado desde la parte tranquila por la permanencia. Pese a enlazar rachas similares, el equipo no había llegado a los ocho partidos sin ganar en todo el curso, lo que urge salir de esa mala dinámica lo antes posible ante el inminente final de liga. El equipo vuelve a estar a dos puntos del descenso. Desde la jornada 10 no estaba a dicha distancia, cuando venció en Huesca (0-1).

Tan sólo el punto cosechado en Alcorcón para romper la racha de cinco derrotas y la confianza que se ha depositado en Estévez para el final de liga hacen confiar en que el rumbo se volverá a dirigir lo antes posible. Un golpe de autoridad y jerarquía el que ha dado Pascual Pérez desde la propiedad del club para demostrar que está con el entrenador y que si hay que morir que sea con su apuesta.

Mes de altura el que tienen por delante

Pero el calendario para el conjunto deportivista no hace presagiar que será una tarea sencilla retomar la dinámica que tenía hace dos meses. Empezarán el próximo domingo ante el C.D. Leganés (18:30 horas), líder y mejor visitante de la liga. Pese a que no llega en su mejor momento con cinco empates consecutivos, los madrileños no pierden un partido desde hace nueve jornadas (0-2 Eibar), en las que tan sólo han encajado dos goles en las últimas ocho.

Posteriormente viajarán el viernes 10 de mayo a tierras castellanoleonesas para medirse al Burgos C.F. (20:30 horas). El equipo dirigido por Jon Pérez ‘Bolo’ es el mejor local junto al Valladolid y es el único equipo que no ha perdido un partido en su estadio. El Eldense visitará ‘El Plantío’ con el reto de ser el equipo en romper dicha imbatibilidad.

Sergio Ortuño lucha un balón con Carlos Clerc en el duelo entre Elche y Eldense de la ida / Matías Segarra

Un fin de semana más tarde recibirán al Levante en el Nuevo Pepico Amat, que sigue en su lucha por engancharse a los puestos de play-off. Los azulgranas cerrarán el mes de mayo visitando el Martínez Valero para medirse al Elche C.F. en el derbi provincial. Una jornada, que, junto a la última, será a horario unificado. Los pupilos de Estévez cerrarán su participación en Segunda en casa frente al Sporting de Gijón, con la esperanza de que sea la primera de muchas en el fútbol profesional.